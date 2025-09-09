Superintendencia de Salud ordena a Isapres ampliar cobertura de atención nutricional para sumar TCA y desnutrición

A partir de este 9 de septiembre, todos los beneficiarios de Isapre, independiente de su IMC, tendrán acceso a consultas nutricionales.

La Superintendencia de Salud ordenó a las Isapres a ampliar la cobertura de consulta con nutricionista, no solo en casos de sobrepeso u obesidad.

Actualmente, solo se aplica en casos de obesidad y sobrepeso determinado por el Índice de Masa Corporal (IMC) y a partir de este 9 de septiembre deberá aumentar a “cualquier tipo de trastorno alimentario que presenten las personas afiliadas a dichas instituciones de salud”.

El superintendente de Salud, doctor Víctor Torres, explicó que la resolución ” obliga a las Isapres a dar cobertura a la consulta con un nutricionista en caso de cualquier trastorno alimenticio y no

como en la actualidad en que la normativa establecía que ello se bonificaba exclusivamente a las personas que tienen sobrepeso u obesidad según lo determinado por el IMC”.

Con esto, se logra que problemas de salud de igual o mayor relevancia sanitaria “tengan cobertura en Isapres, como es el caso de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), entre ellos la anorexia nerviosa y la bulimia, que afectan principalmente a adolescentes”.

Junto con ello, se agrega a la cobertura de las Isapres la desnutrición en adultos mayores.

En esa línea, el superintendente señaló que esta medida “facilita el acceso a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y ciertos tipos de cáncer. Al adoptar hábitos alimenticios saludables con la guía de un profesional, las personas pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar estas enfermedades y mejorar la calidad de vida a largo plazo”.

“Esto es importante, ya que la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 demostró que el 27,6% de la población chilena presenta sospecha de hipertensión arterial y el 12,3% Diabetes Mellitus 2, condiciones que requieren manejo nutricional“, concluyó.

De ese modo, a partir de este 9 de septiembre, todos los beneficiarios y beneficiarias de Isapre, independiente de su IMC, tendrán acceso a consultas nutricionales.

Se incluye a quienes padecen trastornos alimentarios (TCA), desnutrición (más común en adultos mayores) o condiciones como hipertensión y diabetes que requieren manejo nutricional.