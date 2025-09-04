Superintendencia de Pensiones multa a las siete AFP por incumplimientos en el pago a interconsultores

La institución determinó que "el incumplimiento por parte de las AFP, a través de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, se tradujo en una falta de pago reiterada y prolongada a los interconsultores que generó consecuencias de especial gravedad como cierres o bloqueos de agenda de atención".

La Superintendencia de Pensiones multó a las siete AFP que componen la industria debido al incumplimiento en el pago oportuno de las prestaciones realizadas por profesionales y entidades del Registro Nacional de Interconsultores, proceso que se canaliza a través de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM).

El regulador, “tras determinar reiterados incumplimientos normativos y no atender a las instrucciones emitidas por la autoridad para resolver la situación”, decidió cursar una multa cuya sanción total consta de 13.136 UF, es decir, $517.934.483.

La determinación se resolvió tras un año de investigación al funcionamiento y gestión de la FACM, entidad que es mandatada por las siete AFP para “la única y exclusiva función de administrar de forma gratuita y sin fines de lucro el trabajo de las Comisiones Médicas Regionales (CMR) y la Comisión Médica Central (CMC). El Registro Nacional de Interconsultores forma parte del proceso de calificación de invalidez que realizan las CMR y la CMC”.

La formulación de cargos y la multa aplicada fue notificada a cada administradora durante la jornada de ayer, 3 de septiembre de 2025.

Tras finalizar dicha investigación, “se determinó que el incumplimiento por parte de las AFP, a través de la Fundación, se tradujo en una falta de pago reiterada y prolongada a los interconsultores que generó consecuencias de especial gravedad como cierres o bloqueos de agenda de atención, retención de informes médicos imprescindibles para la emisión de dictámenes y, en algunos casos, el retiro de especialistas del Registro Nacional de Interconsultores”.

Estos hechos han afectado de manera directa el procedimiento de calificación de invalidez, con un aumento en los tiempos de espera y “obstaculizando el acceso oportuno a un beneficio de seguridad social destinado a una población especialmente vulnerable, como lo son las personas solicitantes de pensión de invalidez”.

Esto significa una “infracción de carácter grave” debido a la “afectación directa a la finalidad del procedimiento, el compromiso del interés público involucrado en la protección previsional de las personas solicitantes que se encuentran en proceso de calificación por una eventual invalidez y el menoscabo al correcto funcionamiento del sistema de pensiones”.

En detalle, la multa para cada AFP será así:

En el caso de la AFP Modelo, fue la única que colaboró con la investigación, “atendido a que, no obstante presentar descargos, reconoció su responsabilidad en los hechos infraccionales que se le imputaron, así como las consecuencias de la infracción, dimensionando realmente la magnitud de aquella”.

Teniendo eso en cuenta, se le aplicó un descuento del 40% del total de la multa que le correspondía.