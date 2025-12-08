Con 1,8 millones de hogares en análisis: Gobierno presiona por mantener el subsidio eléctrico en 2026

El cuarto proceso de postulación cerró con más de 84 mil nuevas solicitudes. La autoridad anticipa doble descuento en las cuentas eléctricas desde febrero y apunta a una tramitación legislativa clave para extender el beneficio más allá del próximo año.

El cuarto proceso de postulación al subsidio eléctrico finalizó con 84.820 nuevas solicitudes, según cifras del Ministerio de Energía. Con este aumento, la revisión que iniciará el Gobierno abarcará a más de 1,8 millones de hogares, entre beneficiarios vigentes y postulantes recientes.

La verificación se realizará durante las próximas semanas y definirá qué familias cumplen con los requisitos establecidos: pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares al 15 de noviembre y mantener la cuenta eléctrica al día, o contar con un convenio de pago vigente al 22 de diciembre. La nómina final se publicará en febrero de 2026.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, afirmó que el subsidio se ha transformado en “uno de los instrumentos sociales de mayor alcance”, y señaló que se ha consolidado como la segunda política social más masiva después de la PGU.

García adelantó que los hogares seleccionados observarán un doble descuento en sus cuentas eléctricas a partir de febrero. Este consistirá en el aporte del subsidio y la devolución por cobros en exceso que recibirán todos los clientes regulados. “Cada familia podrá ver en su boleta cuánto le descuentan por subsidio y cuánto por devolución”, indicó.

El beneficio operará como un descuento mensual durante el primer semestre de 2026. Los montos semestrales irán desde $30.270 para hogares unipersonales hasta $54.486 para familias de cuatro o más integrantes, distribuidos en seis cuotas entre febrero y junio.

Respecto a su continuidad, el Ejecutivo busca acelerar la tramitación de la ley que permite extender el subsidio más allá de 2026. “Tenemos una iniciativa en sus últimos trámites parlamentarios. Si se aprueba, este beneficio continuará”, sostuvo el biministro.