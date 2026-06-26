S&P confirma calificación “AA+” de EE.UU. pero advierte que la deuda pública se acercará al 100% del PIB en 2029

S&P Global Ratings confirmó este viernes la calificación soberana de largo plazo de Estados Unidos en ‘AA+’ con perspectiva estable, manteniendo la nota que la agencia asignó al país tras rebajarla desde ‘AAA’ en 2011.

La decisión refleja el balance entre las fortalezas estructurales de la economía estadounidense y lo que la agencia identifica como su principal debilidad: un perfil fiscal deteriorado que no muestra señales claras de corrección en el horizonte de proyección.

PIB per cápita de US$ 95.000 y el dólar como 60% de las reservas mundiales

Los pilares que sostienen la calificación son la riqueza, resiliencia y diversidad de la economía, con un PIB per cápita de casi US$ 95.000 en 2026, la credibilidad y efectividad de la Reserva Federal y el estatus único del dólar como principal moneda de reserva global, que representa aproximadamente el 60% de las reservas oficiales mundiales.

S&P también destacó la inversión en inteligencia artificial como un motor de crecimiento y proyecta una expansión del PIB de 2,1% en 2026 y de 1,9% en 2027.

Déficit proyectado en 6,0% del PIB entre 2026 y 2029

Sin embargo, S&P proyecta que el déficit del gobierno general promediará 6,0% del PIB entre 2026 y 2029, una mejora respecto al 6,9% registrado en 2025, pero aún significativamente elevado.

La agencia señaló que el One Big Beautiful Bill Act, la legislación fiscal y de gasto aprobada por la administración Trump en 2025, contiene recortes relevantes en Medicaid, pero también aumentos en defensa y seguridad fronteriza, además de extensiones de los recortes tributarios de 2017.

En conjunto, S&P estima que esta legislación no reducirá el déficit de manera significativa por sí sola.

La deuda neta del gobierno general se ubicó en 96% del PIB en 2025 y S&P proyecta que superará el 100% en 2029, acercándose al peak histórico registrado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó a 106% del PIB.

Los intereses sobre los ingresos fiscales alcanzaron 11,6% en 2025 y se mantendrán cerca de ese nivel, reflejando el impacto combinado de mayor deuda y tasas de interés más elevadas.

EE.UU. registró el cierre gubernamental más largo de su historia y el techo de deuda vuelve a ser riesgo en 2027

La agencia también advirtió que la cooperación bipartidista para reducir los déficits de manera sustancial sigue siendo difícil de alcanzar. EE.UU. registró el cierre gubernamental más largo de su historia en 2025-2026 y el financiamiento para el año fiscal 2027 requerirá nuevamente negociación bipartidista.

El techo de deuda, aumentado en US$ 5 billones en julio de 2025, podría volver a convertirse en un punto de conflicto en 2027.

En materia de inflación, S&P proyecta que el IPC promediará 4% en 2026, por encima del 2,6% registrado en 2025, antes de descender hacia 1,9% en 2028. El déficit de cuenta corriente se proyecta en 2,9% del PIB en promedio durante 2026-2029.

Dos escenarios que podrían cambiar la calificación

S&P identificó dos escenarios que podrían modificar la calificación en los próximos dos a tres años. Una rebaja se produciría si los déficits aumentan más allá de lo proyectado por incapacidad política para contener el gasto.

Un alza, en cambio, requeriría que una política pública efectiva logre reducir sustancialmente los déficits y poner la deuda en una trayectoria descendente, respaldada por un crecimiento robusto del PIB a largo plazo.

Las elecciones de medio término programadas para el 3 de noviembre, que incluyen la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, serán un factor clave para determinar los márgenes legislativos del gobierno en los próximos años, especialmente en las negociaciones sobre el techo de deuda que se anticipan para 2027.