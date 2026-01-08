Sin contar cobre ni litio: Exportaciones de Chile crecieron un 9,4%, destacando alimentos y servicios creativos

En cuanto a los mercados a los que llegan los productos o servicios nacionales, China y Estados Unidos siguen representando los principales destinos, pero donde surgen nuevos compradores como India.

Las exportaciones de Chile hacia el mundo tuvieron un crecimiento de 9,4% en 2025 al compararlo con 2024, dejando de lado el cobre y el litio.

Según el reporte de ProChile en base a información del Servicio Nacional de Aduanas, las exportaciones -sin considerar ambos minerales- alcanzaron los US$ 48.972 millones.

En general la exportación de alimentos llegó a un nivel histórico de US$ 24.742 millones, creciendo un 8,2% en comparación con el año anterior.

Esto se explica por los siguientes resultados:

Envíos récord de salmón y trucha por US$ 6.582 millones, representando un alza de 2,9%.

Exportación de cerezas frescas por US$ 3.487 millones, con un alza de 12,8%.

Envíos de uvas por US$ 949 millones, aumentando en un 1,2%.

Exportación de nueces por US$ 621 millones, creciendo en un 51,3%.

Envíos de jurel por US$ 479 millones, aumentando en un 19,1%.

“Estas cifras y nuestro trabajo con los gremios y empresas de diversos sectores nos muestran cómo Chile está diversificando y sofisticando su oferta exportadora de bienes y servicios más allá de la minería, que, sin duda, sigue siendo relevante”, señaló el Director General de ProChile, Ignacio Fernández.

En esa línea, los servicios también tuvieron un incremento considerable de 9,1%, entre los que destacan sectores de economías creativas como audiovisuales, animación, editorial y otros.

“También estamos exportando más servicios, que es el sector más dinámico de la economía mundial, con una oferta muy diversa, competitiva e innovadora”, agregó Fernández.

Espacio para las mipymes

Otro dato relevante tiene que ver con quiénes fueron los nacionales que exportaron, ya que entre las cifras destaca el aporte que mipymes hicieron durante el periodo, con un crecimiento de 21,6% respecto de 2024.

“Más de 63% de las empresas que exportaron el año pasado corresponde a MiPymes y sus exportaciones crecieron 21,6% hasta los US$ 2.438 millones, lo que es una gran noticia para nuestra economía y muestra que la red de acuerdos comerciales que tiene Chile trae beneficios directos a la ciudadanía”, destacó el director general de ProChile.

Mercados a los que exporta Chile

China y Estados Unidos se mantienen como los principales destinos para las exportaciones chilenas sin cobre y litio, con US$ 9.585 millones y US$ 9.995 millones en envíos respectivamente. Le siguen Japón (US$ 2.755 millones) y Brasil (US$ 2.672 millones).

El mayor salto lo dio India, el país más poblado del mundo, que se posicionó como quinto destino de las exportaciones no cobre, no litio de Chile, al recibir US$ 1.877 millones, un crecimiento de 141% respecto a 2024.

Este fue impulsado por los envíos de frutas frescas, manufacturas de oro y otros productos. También hubo récords históricos en los envíos a Corea del Sur (US$ 1.622 millones, +16,6%), Suiza, (US$ 1.715 millones, +67,7%) y Países Bajos (US$ 1.727 millones, +16,8%).