Siete años después de separarla del mayor conglomerado óptico del mundo: FNE aprueba venta de Rotter & Krauss a Salcobrand

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la adquisición de Ópticas Rotter & Krauss por parte de Inversiones SB S.A., matriz de Farmacias Salcobrand, en una operación que cierra un capítulo que se remonta a 2019, cuando la propia Fiscalía obligó a separar esa cadena óptica de un gigante mundial del sector.

El origen de esta fusión comienza cuando la Fiscalía autorizó la adquisición de GrandVision N.V., dueña entonces de Rotter & Krauss, por parte del holding franco-italiano EssilorLuxottica S.A., el mayor conglomerado óptico del mundo.

Para aprobar esa fusión, la FNE exigió un remedio estructural, EssilorLuxottica debía ejecutar un carve-out del negocio chileno de GrandVision, transfiriendo el 100% de las acciones de las entidades que operaban Rotter & Krauss a HAL Optical Investments B.V., sociedad que forma parte de un grupo empresarial controlado por HAL Trust, el cual mantiene a nivel mundial un portafolio de inversiones diversificado, con empresas activas en servicios marítimos, tanques de almacenamiento, servicios energéticos, semiconductores y también en el mercado óptico.

Según el informe de la FNE, incluyó una serie de medidas complementarias para asegurar que Rotter & Krauss pudiera operar de forma independiente, EssilorLuxottica firmó acuerdos no exclusivos de suministro de productos como armazones y anteojos de sol, un acuerdo de licencia para lentes de contacto y productos de limpieza, un compromiso de proveer servicios de tecnologías de la información durante un período transitorio para facilitar la migración a sistemas propios y el compromiso de no contratar personal clave de la cadena separada.

Con ese remedio ya implementado, HAL Optical operó Rotter & Krauss en Chile a través de dos sociedades holding, RyK Holding SpA y Chile Holding Óptico S.A., que no desarrollaban actividades económicas propias más allá de ser titulares del 100% de los derechos sociales de la óptica.

Siete años después de ese carve-out, HAL Optical decidió vender ese negocio, y encontró comprador en Inversiones SB, el grupo controlador de Farmacias Salcobrand, que notificó la operación a la FNE el 26 de junio de este año.

Para analizar la nueva operación, la Fiscalía identificó tres mercados donde las actividades de ambas empresas se superponían, pese a que Salcobrand opera principalmente en retail farmacéutico y Rotter & Krauss en retail óptico.

Venta de productos ópticos no superó umbrales de concentración

El primero es la comercialización de productos ópticos de venta libre, como anteojos de lectura y de sol. Ahí, la participación conjunta de las partes se mantuvo entre 20% y 40%, según el segmento, muy por debajo de actores como Luxottica of Chile, que llegó a concentrar entre 50% y 80% del mercado de anteojos de sol.

Los umbrales de concentración de la Guía de Análisis Horizontal de la FNE no se superaron en ninguna de las cuatro segmentaciones analizadas.

El segundo mercado fue la venta minorista de baterías para audífonos de hipoacusia, un nicho específico de pilas zinc-aire en cuatro tamaños estandarizados. Ahí, la participación conjunta de Salcobrand y Rotter & Krauss se ubicó entre 5% y 20%, dependiendo de si se mide en valor o en unidades vendidas, sin superar tampoco los umbrales de concentración.

El tercer mercado, gotas oftálmicas y líquidos para lentes de contacto de venta directa, fue el único donde el análisis estructural sí superó los umbrales de la guía de la FNE, con una participación conjunta de entre 20% y 30% en los tres años analizados, 2023, 2024 y 2025.

Pese a eso, la Fiscalía descartó riesgos para la competencia, entre otras razones, porque la participación específica de Rotter & Krauss en ese segmento nunca superó 5% en el período, mientras Farmacias Cruz Verde concentró entre 50% y 60% del mercado, muy por sobre Salcobrand.

Con esos antecedentes, la División de Fusiones de la FNE recomendó aprobar la operación en forma pura y simple, sin condiciones, recomendación que fue acogida por el fiscal nacional económico subrogante, Felipe Cerda Becker.