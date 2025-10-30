Negocios economía

Shopee anuncia sorpresivo cierre de operaciones en Chile a partir de mañana

Por CNN Chile

30.10.2025 / 12:27

Así lo informó a través de sus redes sociales, sin dar mayores explicaciones sobre los motivos que llevaron a tomar esta decisión.

La plataforma de compras online Shopee comunicó a través de sus redes sociales que pondrá fin a sus operaciones en nuestro país. 

“Lamentamos informarte que Shopee cesará sus operaciones hoy, el 30 de octubre a las 11:59 p.m. A partir de ese momento, ya no será posible realizar nuevos pedidos”, indicaron.

Sin embargo, se aclaró que “todos los pedidos efectuados antes de esa fecha seguirán siendo procesados y entregados según lo previsto”.

“Tus compras serán cumplidas con normalidad, y el servicio de atención al cliente de Shopee continuará disponible para asistirte en cada etapa del proceso y responder cualquier consulta que tengas sobre el estado de tu pedido”, concluyeron.

