Senado votará esta tarde el reajuste al sector público

La votación se realizará luego de que la Comisión de Hacienda culminara el estudio de la iniciativa.

Durante la tarde de este martes, el Senado votará el reajuste al sector público.

Esto, luego de que la Comisión de Hacienda terminara el estudio de la iniciativa en general y en particular.

El proyecto, que está en segundo trámite, fue analizado por la Comisión y la tarde de este lunes fue estudiado en particular.

En la instancia participaron los ministros de Hacienda, Nicolás Grau; del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos; además de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; entre otras autoridades.

Adicionalmente, expusieron la Contraloría y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

La semana pasada, la Cámara Baja aprobó el reajuste, aunque rechazó las normas de “amarre”.

En concreto, la iniciativa fijó un aumento de 3,4% que se aplicará en forma escalonada en dos etapas: 2,0% desde diciembre de 2024 y 1,4% a partir de junio de 2026.