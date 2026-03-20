Sector inmobiliario advierte caídas de hasta 40% en sus ventas tras anuncio de suspensión del cobro de IVA en viviendas nuevas

Desde el gobierno indicaron que implementarán medidas para no afectar las ventas del sector inmobiliario, que busca impulsar la venta de viviendas al tener un stock de 100 mil viviendas nuevas y un déficit habitacional de 500 mil unidades.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, declaró que el Gobierno no permitirá que se “tranque” el negocio inmobiliario por la medida que busca suspender la aplicación del IVA en la venta de viviendas por 12 meses.

En el Seminario Económico 2026 “La primera lectura de un nuevo ciclo”, la autoridad abordó el temor de la industria ante la posibilidad de que se produzca una baja en la venta de viviendas hasta que se apruebe la legislación, considerando que las personas podrían desistir de adquirir un inmueble hasta que se implemente la ley.

“Quiero decirles también a quienes están en el mundo inmobiliario que no vamos a dejar que se tranque, porque el temor que hay es que, mientras se discuta la ley, nadie compre nada, esperando que baje el IVA”, aseguró el jefe de la billetera fiscal.

Quiroz aclaró que la iniciativa contemplará una cláusula que estipula que las personas serán beneficiadas por este proyecto desde la fecha en que se envíe al Congreso.

En la misma línea, reiteró que la legislación busca impulsar el negocio inmobiliario en el escenario actual, en el que hay 100 mil viviendas nuevas sin vender y un déficit habitacional de 500 mil unidades, ya que se reduciría el precio de las casas en alrededor de un 10%.

Empresas reportan caídas en las ventas de entre un 30% y un 40%

Pese a las aclaraciones del líder de la cartera de Hacienda, distintas empresas de la industria advierten que el anuncio de la nueva medida está teniendo impacto en las ventas.

El gerente general de Deisa, José Tomás Santolaya, precisó que la iniciativa causó un “daño inmediato” al sector, según consignó el Diario Financiero.

“Si bien creemos que la intención de reducir el alto costo habitacional y reactivar la industria va en la dirección correcta, hago un llamado urgente a la prudencia y celeridad en la aclaración de estos anuncios”, comentó en el citado medio.

Otra empresa afectada fue la constructora e inmobiliaria Ingevec, que reportó una baja de entre un 30% y un 40% en sus ventas después del anuncio.

Asimismo, el gerente inmobiliario de Echeverría Izquierdo, Sebastián Echeverría, declaró que anunciar la medida sin detalles “no es bueno para el rubro (…). Hemos visto en el pasado que cuando se anuncian medidas sin detalles, el sector entra en una ralentización en las ventas”.