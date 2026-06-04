Quiroz anuncia proyecto sobre secreto bancario tras “Operación Tokyo” y descarta que su levantamiento sea por vía administrativa

La denominada “Operación Tokyo”, que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de US$ 80 millones en Chile, reabrió con fuerza el debate sobre el levantamiento del secreto bancario.

Según la investigación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander, habría aprovechado ambas posiciones para abrir cuentas en Banco Falabella y Scotiabank e introducir en el sistema financiero formal dinero obtenido mediante extorsiones entre 2022 y 2025.

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sorprendió al anunciar que el Gobierno trabaja en su propia iniciativa legislativa sobre la materia.

El encargado de la billetera fiscal fue explícito en que la propuesta se enmarca en el combate a la economía ilícita y la competencia desleal que genera sobre la actividad formal.

Quiroz anuncia iniciativa propia: Solo el Poder Judicial podrá levantar el secreto bancario

Lo que sí dejó en claro desde el inicio es el principio que guiará la propuesta: el levantamiento del secreto bancario deberá depender siempre del Poder Judicial y nunca de una decisión administrativa.

“En esta materia hemos sido enfáticos en que la investigación o apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”, señaló Quiroz tras participar en la Comisión de Hacienda del Senado.

“He iniciado un trabajo que partimos hace poco y van a ir conociendo detalles más adelante, posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que debo ir conversando con los demás ministerios”, agregó.

Sin embargo, aclaró que los detalles aún deben coordinarse con los demás ministerios y que la iniciativa se irá conociendo en los próximos meses.

Con este anuncio, Hacienda ingresa a un debate que hasta ahora había estado dominado por el Ministerio Público y el Congreso, abriendo un nuevo frente legislativo en una agenda fiscal ya cargada con la megarreforma en tramitación.