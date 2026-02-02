Sebastián Edwards, economista: “En la mirada de Trump, América Latina tiene un okupa claro: China”

Edwards también destacó el nombramiento de Jorge Quiroz como futuro ministro de Hacienda de José Antonio Kast.

El destacado economista Sebastián Edwards conversó con el medio argentino El Economista, donde abordó diversos aspectos de la economía del país vecino, la mirada de Estados Unidos en el continente y el futuro gobierno de José Antonio Kast.

En relación a la postura que Donald Trump ha mantenido sobre América Latina, y en especial el apoyo a Argentina, Edwards señaló que “el contexto es simple: América Latina siempre fue el “patio trasero” de Estados Unidos, desde la Doctrina Monroe de 1823. Después vinieron las intervenciones: Guatemala en 1954, Bahía de Cochinos en 1961, la invasión a República Dominicana en 1965, el apoyo en Bolivia para capturar y matar al Che Guevara y así sucesivamente”.

En esa línea, el econosmista aseguró que “el patio trasero suele descuidarse. Pero si aparece la amenaza de que se meta un “okupa”, entonces el dueño empieza a prestarle atención: va todos los días, pone al perro, arregla el quincho, hace que no parezca abandonado. En la mirada de Trump, América Latina tiene un okupa claro: China”.

“Todo lo que está pasando hoy en la región se explica con una palabra de cinco letras: China. El puerto de Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima, construido por China, fue una señal de alerta. Ahí Estados Unidos se dio cuenta. Figuras como Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, que observa más hacia el sur, entiende esto con claridad”, agregó.

Y continuó: “Estados Unidos vuelve a mirar al patio trasero porque percibe la amenaza de estos okupas, que se llaman Xi Jinping y Vladimir Putin. En ese contexto, necesita un ejemplo de éxito para mostrar. Y la Argentina es un candidato fuerte para ocupar ese lugar”.

La mirada positiva sobre Jorge Quiroz

Edwards también destacó el nombramiento de Jorge Quiroz como futuro ministro de Hacienda de José Antonio Kast.

“Jorge es un gran economista y una muy buena persona, con muchísima experiencia. Tiene, además, una dimensión que considero positiva: es una persona de cultura amplísima”, afirmó.

Según contó el economista, “Jorge puede dar una clase de literatura alemana: recita poemas en alemán, luego poemas de memoria en español, habla de los existencialistas y compara la posición de Albert Camus con la de Jean-Paul Sartre. La profundidad impresiona. Un ministro de Hacienda con una visión amplia y culta es algo positivo. Y además es un economista serio. Evalúo que lo va a hacer muy bien”.

En ese sentido, Edwards puso énfasis en el hecho de que “Chile lleva seis u ocho años con un crecimiento bajo, sobre todo en relación con su propia historia, cuando crecía al 6 o 7%, luego al 5, al 4, y ahora apenas al 2%. Surge entonces la pregunta sobre qué puede hacer un gobierno que asume en un país con bajo crecimiento”.

“El problema es que en Chile no van a aumentar el gasto público; al contrario, lo van a reducir. Ese instrumento queda descartado. Lo que sí existe es un volumen enorme de proyectos privados —del orden de decenas de miles de millones de dólares— trabados por regulaciones”, complementó.

Por lo anterior, planteó que “si se destraban, puede haber un boom de inversión. Son proyectos ya estudiados, con ingeniería hecha: se sabe qué turbinas se usan, el diámetro del gasoducto, quiénes serían las firmas alemanas o finlandesas, quiénes los socios locales. Todo está definido. Si se abre una ventana, un fast track temporal de dos años con aprobaciones obligatorias, el efecto podría ser similar sin costo fiscal”.

“Ahí la experiencia de Quiroz resulta clave. Durante décadas trabajó como asesor de grandes empresas. Conoce ese mundo. A diferencia de otros economistas brillantes, pero sin experiencia empresarial directa, él sabe cómo se destraban inversiones. Y hoy, lo que Chile necesita es exactamente eso: destrabar para que inviertan”, cerró.