Restaurantes que se fueron del centro de Santiago: 13 locales que cerraron o se mudaron y por qué

En los últimos años, cerca de 13 restaurantes históricos del centro de Santiago han cerrado o se trasladaron a otras comunas. Expertos advierten que, sin mejoras en seguridad y mayor atractivo comercial, el éxodo gastronómico podría continuar.

El estallido social, la pandemia y la crisis de seguridad han impactado fuertemente en los espacios de encuentro de la comuna de Santiago. Esto ha llevado a que diversos locatarios decidan cerrar o trasladar sus negocios a otras comunas. Uno de los casos más emblemáticos es el de La Piojera, tradicional picada que planea su mudanza al MUT en Las Condes.

En los últimos años, al menos 13 restaurantes clásicos han dejado el centro, ya sea por cierre definitivo, traslado a sectores más seguros o reconversión de formato.

Locales que han cerrado de manera definitiva:

Les Assassins

Squadrito

Bar Berri

Ópera Catedral

Café Roma

Bar Loreto

Restaurantes que optaron por trasladarse a otras zonas:

El Hoyo: de Estación Central a Barrio Italia

Bar Nacional: ahora en Las Condes

Bar Las Tejas: de San Diego al Paseo Bulnes

La Piojera: en proceso de mudanza al MUT en Las Condes

Antigua Fuente: también en el MUT

Venezia: reabierto en 2023 con nuevos dueños

Reconversión de formato:

La Fábrica de Completos: hoy funciona como foodtruck en La Florida.

Factores detrás del fenómeno

De acuerdo con José Agustín Segura, subgerente del Área de Inteligencia de Negocios de Colliers, la principal causa es el abandono del centro por parte de oficinas, estudios jurídicos y empresas, lo que redujo de manera significativa la clientela habitual de estos restaurantes.

“El centro ha perdido su atractivo como polo de negocios y servicios, lo que afecta directamente al comercio gastronómico tradicional”, explicó.

Por su parte, Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers, agregó que a la pérdida de clientes se suman la inseguridad, el comercio ambulante desregulado y las restricciones urbanas. “Si no se mejora la seguridad y se flexibilizan las normas de edificación, el éxodo continuará”, advirtió.

El caso de El Hoyo y La Piojera

Uno de los ejemplos más claros es El Hoyo, fundado en 1912, que debió cerrar su local en Estación Central por razones de seguridad.

“Teníamos que cerrar a las cuatro o cinco de la tarde, porque si no asaltaban a los trabajadores y también a los clientes”, relató José Vallejos, socio del restaurante.

En el caso de La Piojera, su administrador Mauricio Gajardo confirmó que la decisión de mudarse de la comuna de Santiago ya está tomada.

“Estamos negociando y nos vamos netamente por el público. A pesar de que el alcalde ha hecho de todo por la seguridad, la gente todavía tiene una mala percepción del sector. Por eso no vienen, entonces todo el público y los operadores turísticos van más hacia arriba; ahora todos los brasileños van para el MUT”, explicó.

La inauguración de su nueva sucursal se proyecta para el próximo año, considerando las exigencias logísticas y de infraestructura que implica el traslado.