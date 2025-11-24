Renovación del acceso vial del Aeródromo del Archipiélago Juan Fernández tendrá inversión de más de $10 mil millones

La obra es "trascendental" para los habitantes de Juan Fernández y para los turistas, ya que "el aeródromo Robinson Crusoe es la única forma de conectividad rápida con el continente", destacó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la inversión de más de $10 mil millones para la renovación del acceso vial del Aeródromo del Archipiélago Juan Fernández.

La Dirección de Aeropuertos publicó una licitación para llevar a cabo los trabajos de conservación, que posibilitarán su pavimentación durante 2026.

De ese modo, se intervendrá la vía de 1,35 kilómetros que une el aeródromo con el muelle de Bahía del Padre, que “es el punto de acceso por vía marítima desde el poblado de San Juan Bautista”, explicó el Ministerio.

Para llevar a cabo la infraestructura, se contempla una inversión de $10.113 millones, monto que cubrirá las obras civiles y el traslado de 3.621 toneladas de materiales y equipos.

Desde el MOP detallaron que actualmente el acceso al aeródromo “es un camino de tierra que recorre una abrupta topografía y que históricamente se ha caracterizado por estar en malas condiciones debido a la erosión que producen las lluvias en los drenajes y taludes, siendo común que se haga intransitable para los vehículos y obligue a que los traslados se realicen a pie”.

La ministra Jessica López destacó que la obra es “trascendental” para los habitantes de Juan Fernández y para los turistas, ya que “el aeródromo Robinson Crusoe es la única forma de conectividad rápida con el continente. Nuestra intervención posibilitará que este camino se vuelva expedito y seguro en todo momento, favoreciendo los traslados y aportando a una mayor equidad territorial”.

Mientras que el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, señaló que la renovación permitirá dar mayor seguridad a los vecinos y vecinas del lugar, quienes ocupan constantemente el aeródromo para salir y volver al continente.

“También resulta importante para los turistas que acceden a la comuna. Evidentemente, sin este camino es imposible tener acceso al aeródromo, por eso lo importante de este proyecto”, acotó.

Obras de renovación del Aeródromo de Juan Fernández

Los trabajos de renovación implican la aplicación de un estabilizador polimérico en toda la longitud del camino.

Tras ello, “se pavimentará un tramo de 1.050 metros con tratamiento bituminoso tipo cape seal, mientras que los 300 metros restantes, correspondientes a las zonas de mayores pendientes, se cubrirán con hormigón acanalado”, explicaron desde el MOP.

Para el control de la erosión en taludes “se aplicará hormigón proyectado y se construirán muros de contención en sectores críticos. En cuanto a obras de drenaje, se habilitarán canalizaciones superficiales y subterráneas, con sus respectivas tuberías y estructuras de descarga. Por último, se incorporarán señalizaciones verticales y demarcaciones horizontales”.

Mientras que para ejecutar las faenas “se adoptarán estrictas políticas ambientales, con el propósito de resguardar la biodiversidad y respetar la condición de parque nacional que ostenta el archipiélago”.

La licitación de la obra se publicó el pasado 14 de noviembre y el proceso se extenderá hasta el 14 de enero de 2026.

El Ministerio señaló que si se recibe una oferta “conveniente para el interés fiscal, las obras podrían adjudicarse entre marzo y abril próximos”.