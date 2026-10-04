“Si lo dije, me arrepiento”: Ministro Quiroz aborda su criticada frase sobre consumo de parafina en Chile en medio de alza de los combustibles

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó sus polémicos dichos sobre el consumo de parafina del país, en medio de las nuevas alzas en los precios de los combustibles.
El pasado miércoles, el secretario de Estado sostuvo —consultado sobre la nueva alza en el valor de la parafina— que “hoy día nadie consume parafina, porque a estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo“.
En entrevista con Diario Financiero, se le preguntó qué fue lo que quiso decir con sus palabras, ante lo cual replicó que “el INE no considera la parafina para esta época del año“.
Posteriormente, se le consultó si se arrepiente de su frase, ante lo cual sostuvo que “yo no me acuerdo de haberlo dicho así, pero si lo dije, me arrepiento. Ahora, uno tiene que legislar para grandes grupos y pudiese ser que haya alguien que consuma parafina cuando las temperaturas son elevadas. Pero la parafina es estacional y fue el motivo por el que no prorrogamos el mecanismo”.
“De hecho, el 94% del consumo de parafina del año se concentra entre abril y septiembre. Ahora, destaquemos algo: el precio que hoy tiene la parafina sigue teniendo un subsidio del orden de $ 400 por litro. Por lo tanto, no es que se eliminó el subsidio”, recalcó el ministro de Hacienda.
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