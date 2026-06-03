Quiroz sobre propuesta de arancel de 12,5% de EE.UU. a productos chilenos: “Es una recomendación, no es una medida”

Estados Unidos incluyó a Chile entre las economías investigadas por la Oficina del Representante Comercial (USTR) en el marco de una investigación vinculada al comercio de bienes elaborados con trabajo forzoso.

Como parte de ese proceso, el organismo recomendó aplicar un arancel adicional de 12,5% a productos provenientes del país.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el tema al salir de la Comisión de Hacienda del Senado, donde el Ejecutivo presentó el proyecto de megarreforma.

Consultado por el eventual gravamen, el titular de Hacienda llamó a no anticipar consecuencias y precisó que “es una recomendación, no es una medida”, marcando distancia respecto de quienes han interpretado el anuncio como una decisión ya adoptada.

Cancillería a cargo de revertir la recomendación

Quiroz confirmó además que el Gobierno ya inició gestiones para intentar revertir la recomendación y precisó que la tarea recae en la cartera de Relaciones Exteriores.

“El Gobierno está trabajando para revertir esa recomendación. El ministro de Relaciones Exteriores está a cargo de ese tema”, señaló.

La investigación de la USTR se enmarca en una revisión más amplia que Washington realiza sobre distintas economías socias, buscando identificar flujos comerciales asociados a condiciones laborales consideradas inaceptables bajo estándares internacionales.

Chile es una de las varias naciones incluidas en el proceso, aunque aún no se ha determinado si la recomendación derivará en una medida concreta.