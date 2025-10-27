Querella contra NIU: Empresaria franquiciada acusa a la cadena de restaurantes de “apropiarse” de sus locales

La querellante apunta a términos unilaterales de los contratos de franquicia y además a desalojos de los locales "mediante la fuerza".

Una querella se presentó contra los dueños de la cadena NIU Sushi, por parte de una empresaria que trabajaba con la franquicia de dos de sus locales.

Según los antecedentes revelados por Diario Financiero, la acción judicial fue interpuesta por la empresaria Helen Ahumada, quien asegura que le terminaron de forma unilateral su contrato de franquicia y que además la desalojaron de sus locales por la “fuerza”.

Ahumada puntualiza -sobre el cierre de uno de los locales en Chamisero– que el CEO de NIU le envió una carta “mediante la cual comunica la expiración del plazo de Franquicia Local Chamisero”, en septiembre de 2024.

Ella asegura -en la acción judicial- que el día 9 de ese mes “mediante personas desconocidas, tomó posesión del local (…) y de todo lo que en él se encontraba”.

A esto se suma otra querella por un local en Viña del Mar, sobre el cual sostiene que “la sociedad operó normalmente durante los años 2021, 2022 y 2023, hasta que a mediados del año 2024, los querellados (…) señalaron que existían diversos incumplimientos comerciales al contrato de franquicia que determinaron en otras acciones”.

Sobre dicho local, la querellante asegura que también le dieron aviso de término unilateral de contrato de franquicia y que “sin aviso previo y mediante la fuerza tomaron el local”.

Desde NIU señalaron al citado medio que “rechazamos categóricamente cualquier acusación de fraude o mala fe”, y que además “actualmente, NIU Foods es solicitante en un procedimiento arbitral ante la Cámara de Comercio de Santiago por indemnización de perjuicios por incumplimientos graves del contrato de franquicia por parte del querellante, entre ellos el incumplimiento de pago de remuneraciones y cotizaciones a sus trabajadores, y deudas millonarias con proveedores”.

“Ello llevó a la compañía a terminar anticipadamente la franquicia, asumir las deudas laborales, previsionales y con proveedores generadas por el querellante, sin ser responsable directo”, sentenciaron.