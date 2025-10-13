Puerto Exterior de San Antonio: El megaproyecto que busca posicionar a Chile en el mercado portuario mundial

La Empresa Portuaria San Antonio informó que el proyecto contempla una inversión estimada de US$4.450 millones, con el objetivo de mejorar la "capacidad portuaria" del país y, al mismo tiempo, posicionar a Chile como parte de la "red de puertos de gran escala de América Latina y el Caribe".

El proyecto Puerto Exterior de San Antonio busca fortalecer la posición de Chile en el comercio internacional, especialmente en el mercado asiático, mediante una mayor conexión con el océano Pacífico. Actualmente, cinco empresas y dos consorcios se encuentran compitiendo por la adjudicación de las obras.

Según informó la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), la iniciativa considera una inversión cercana a US$4.450 millones, destinada a “dotar a Chile de la capacidad portuaria necesaria para las próximas décadas” y consolidar al país “como parte de la red de puertos de gran escala de América Latina y el Caribe”.

En esta etapa de licitación, y de acuerdo con información publicada por Meganoticias, el proyecto contempla la construcción de un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros, el dragado del fondo marino para formar la dársena y el canal de acceso para los buques, además de la habilitación de explanadas y un acceso ferroviario que incluirá dos estaciones de transferencia de carga dentro del complejo.

Asimismo, se consideran medidas de compensación y mitigación ambiental, con una inversión directa de US$1.950 millones por parte de la Empresa Portuaria San Antonio, entidad estatal. Los US$2.500 millones restantes provendrán de concesiones portuarias destinadas a la construcción y operación de dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros, capaces de recibir simultáneamente ocho buques de 400 metros de eslora.

Entre sus principales características, el Puerto Exterior tendrá una capacidad para transferir 6 millones de TEU anuales, equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas de carga. Sin embargo, durante su primera fase operativa —proyectada para 2036— el puerto iniciará funciones con un muelle de 865 metros y una capacidad de 1,5 millones de TEU por año.