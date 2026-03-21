Proyecto NIDO Lucía: La apuesta de los creadores del MUT para revitalizar Santiago Centro

La empresa Territoria, detrás del MUT, apuesta por la construcción de un nuevo centro comercial que se ubicará en la comuna de Santiago, con una inversión de 160 millones de dólares.

Un nuevo proyecto comercial emergerá en la ciudad de Santiago a cargo de la empresa Territoria, la compañía detrás del Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

La apuesta, llamada “NIDO Lucía”, tiene como objetivo revitalizar el centro de la capital y estará ubicada en el edificio de Enel, en avenida Santa Rosa, a pocas cuadras de la estación de Metro Santa Lucía.

La empresa señaló a El Mercurio que este proyecto busca promover el emprendimiento tecnológico, científico y digital. El edificio tendrá 19 pisos con zonas exteriores y congregará comercio, cultura y áreas verdes en un espacio de 45 mil metros cuadrados, con una inversión de 160 millones de dólares.

Además, el edificio principal contará con oficinas de diversas instituciones, como universidades, bancos, fundaciones, la Municipalidad de Santiago y Metro, además de espacios de encuentro para los visitantes.

“El proyecto está orientado a personas a las que les gusta vivir en el centro de Santiago o que trabajan ahí, que quieren mejorar su calidad de vida viviendo en un lugar con más espacios verdes y con una excelente conexión al resto de la ciudad”, comentó Ignacio Salazar Vicuña, socio de Territoria.

El proyecto ya alberga a StartupLab.01, el primer hub deep tech en Chile para startups científico-tecnológicas de Corfo y Fundación Chile, y el Hub Metropolitano, una iniciativa del Gobierno de Santiago aprobada por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutada por Fundación Chile.

Las obras de construcción se iniciarán durante este año.