8 de 12 divisiones muestran caídas: Producción de cobre retrocede 7,5% entre enero y agosto de 2026

La producción chilena de cobre de mina retrocedió 7,5% entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, de acuerdo con el Boletín Mensual Electrónico de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Según la tabla de producción por empresa del organismo, el país produjo 833.400 toneladas métricas de cobre fino en los primeros ocho meses del año, frente a las 900.700 toneladas del mismo lapso de 2025.

La caída no se concentra en una sola operación, sino que es transversal. De las doce empresas y grupos individualizados en el reporte de Cochilco, ocho registraron retrocesos en su producción acumulada, tres mostraron crecimiento y una —Cerro Colorado, en su línea de óxidos— se mantiene sin producción tanto en 2025 como en 2026.

Con caídas: Codelco (-7,0%), Escondida (-11,4%), Collahuasi (-3,6%), Los Pelambres (-2,7%), El Abra (-13,5%), Candelaria (-9,8%), Mantos Copper (-11,4%) y Centinela (-19,8%).

Codelco (-7,0%), Escondida (-11,4%), Collahuasi (-3,6%), Los Pelambres (-2,7%), El Abra (-13,5%), Candelaria (-9,8%), Mantos Copper (-11,4%) y Centinela (-19,8%). Con crecimiento: Anglo American Sur (+9,3%), Zaldívar (+0,6%) y Quebrada Blanca (+14,1%).

Anglo American Sur (+9,3%), Zaldívar (+0,6%) y Quebrada Blanca (+14,1%). Sin producción: Cerro Colorado, en su línea de óxidos.

Escondida registra una fuerte caída

El mayor arrastre para el resultado nacional proviene de Escondida, operada por BHP y la mina de cobre más grande del país. La faena acumuló 797.500 toneladas entre enero y agosto, un 11,4% menos que las 900.000 toneladas del mismo período de 2025.

Dado su peso en la producción total, esta caída explica una parte sustancial del retroceso nacional.

El deterioro se agudiza al mirar el mes de agosto de forma aislada. Escondida produjo 76.100 toneladas, un 27,6% menos que las 105.100 toneladas de agosto de 2025, la mayor caída mensual interanual de todas las operaciones del reporte.

Codelco retrocede 7% en el acumulado

Codelco, la estatal y mayor productor del país, también retrocedió en línea con el promedio nacional. Acumuló 397.400 toneladas entre enero y agosto, un 7,0% menos que un año antes.

Dentro de la empresa, el comportamiento fue dispar entre divisiones:

Salvador: +6,0%

+6,0% Andina: +5,7%

+5,7% El Teniente: -20,3%

-20,3% Chuquicamata-Radomiro Tomic-Ministro Hales : -7,0%

: -7,0% Minera Gaby: -3,3%

Entre las operaciones privadas con retrocesos relevantes en el acumulado destacan Zaldívar, que pese a cerrar el período casi plano, con un avance de 0,6%, registró en agosto un desplome de 40,3% interanual, la mayor caída mensual porcentual de todo el reporte. Collahuasi, en tanto, retrocedió 3,6% en el acumulado, pero cayó 25,1% interanual en agosto.

Centinela ya mostraba debilidad antes de la huelga

Centinela, operada por Antofagasta Minerals, acumuló una caída de 19,8% entre enero y agosto, la segunda mayor del listado tras El Abra en términos porcentuales.

Esta cifra corresponde a un período previo al inicio de la huelga en esa faena, que comenzó el 7 de octubre de 2026, por lo que la producción de la empresa ya mostraba debilidad antes del conflicto laboral.

Entre las operaciones que crecieron, Quebrada Blanca, de Teck, destaca con la mayor alza acumulada, de 14,1%, hasta 146.900 toneladas, en un contexto de expansión de su producción tras la puesta en marcha de su proyecto de ampliación. Sin embargo, en agosto registró una caída puntual de 5,1% interanual, lo que podría indicar una moderación en su ritmo de crecimiento.

Anglo American Sur fue la operación con mejor desempeño relativo del período, con un alza de 9,3% en el acumulado y de 13,8% en agosto.

El resultado del período contrasta con el escenario de precio del cobre, que durante 2026 ha mostrado una tendencia al alza, llegando a cotizarse por sobre los US$ 6,60 la libra en semanas recientes según informes previos de mercado.

La combinación de menor producción física con precios más altos configura un escenario en el que la industria chilena produce menos volumen en un contexto de condiciones de mercado más favorables.