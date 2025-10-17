Primera edición del Swiss Innovation Week aterriza en Chile con foco en sostenibilidad y tecnología

El evento marca un hito en la relación bilateral entre Chile y Suiza, promoviendo el intercambio de conocimientos y la colaboración en áreas clave como salud, agricultura e innovación tecnológica.

Por primera vez se celebró en Chile la Swiss Innovation Week, una instancia organizada por la Embajada de Suiza que busca fomentar el intercambio de conocimientos, el desarrollo tecnológico y la colaboración entre los dos países. El evento forma parte de las actividades conmemorativas por los 70 años de la Cámara de Comercio Chileno-Suiza.

Uno de los protagonistas fue un robot cuadrúpedo desarrollado en Suiza, capaz de realizar inspecciones autónomas en entornos de alto riesgo. Esta innovación tecnológica simboliza el espíritu del encuentro, donde se abordaron los desafíos compartidos desde una mirada colaborativa y multisectorial.

Con la participación de empresas suizas y chilenas, se desarrollaron paneles temáticos sobre sostenibilidad, salud y agritech, destacando las oportunidades de trabajo conjunto en estos sectores. “Mostramos cómo se crea innovación y qué necesitamos para perfeccionarla”, señalaron desde la organización.

Representantes de compañías como ABB, Nestlé y Roche compartieron sus visiones sobre el impacto de la innovación en la calidad de vida de las personas y en la transformación de las industrias. Destacaron la importancia de conectar los distintos actores del ecosistema, desde startups hasta corporativos y universidades.

Desde el ámbito de la salud, se puso énfasis en avanzar hacia políticas públicas que permitan un acceso más equitativo a tratamientos innovadores. Empresas como Roche subrayaron el compromiso con una ciencia que no solo cure, sino que llegue a todos.

La Swiss Innovation Week no solo celebró el liderazgo de Suiza como país más innovador del mundo, sino que también presentó una oportunidad concreta para que Chile cierre brechas en materia de desarrollo.

