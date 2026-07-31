Primera edición del Chile Data Centers Summit reunirá a más de 80 empresas: Apuntan a ir “avanzando hacia la consolidación de Chile como un hub de la región”

La Asociación Chile Data Centers confirmó la realización de la primera edición del evento Chile Data Centers Summit, cumbre que se llevará a cabo el próximo martes 8 de septiembre. El encuentro convocará a más de 80 empresas y superará los 250 asistentes, reuniendo en un mismo espacio a ejecutivos de la industria, autoridades gubernamentales y actores clave de los sectores energético y tecnológico a nivel nacional. La jornada tiene como objetivo principal instalar una conversación de alto nivel sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la infraestructura digital en el país, en un escenario donde el desarrollo de los centros de datos se ha consolidado como un factor estratégico para la competitividad económica y la transformación digital de Chile.

El presidente de Chile Data Centers, Francisco Basoalto, será el encargado de abrir el programa de actividades del evento. Respecto a la relevancia de este hito para el sector tecnológico, el ejecutivo destacó el rol articulador de la cita. “El Chile Data Centers Summit es una instancia clave para articular la conversación entre la industria, las autoridades y las comunidades en torno al desarrollo de la infraestructura digital del país”, afirmó el líder gremial. Además, enfatizó que “junto a ellos, y en esta primera versión, buscamos destacar las oportunidades que tienen los data centers en Chile y generar los habilitadores que permitan acelerar su crecimiento de la mano de las comunidades en las que operamos, avanzando hacia la consolidación de Chile como un hub de la región”.

Para profundizar en la interacción entre el mundo privado y las normativas de Estado, la cita contará con una fuerte presencia del sector público, destacando la participación confirmada de la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido. A su intervención oficial en la instancia se sumarán las palabras de la gerente general del gremio, Natalia López, junto con una presentación especial a cargo de la agencia de promoción de inversión extranjera InvestChile y un keynote de la firma especializada DataCenterHawk.

La agenda del encuentro, impulsado por la primera asociación gremial dedicada exclusivamente a este ecosistema en el territorio nacional, también incluirá distintos paneles especializados que abordarán temas críticos para el rubro, tales como la inversión, la regulación, la energía, la sustentabilidad y la formación de talento. Cabe destacar que la asociación organizadora promueve actualmente la construcción y operación de esta infraestructura con altos estándares de sostenibilidad, impulsando activamente el uso de energías provenientes de fuentes 100% renovables y la articulación de alianzas público-privadas para acelerar el avance tecnológico del país.