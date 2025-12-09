Primer mes del IVA a compras internacionales: Aduanas ha tramitado cerca de 3,5 millones de envíos

La institución informó que hasta el 1 de diciembre, ya van 29 plataformas inscritas en el sistema de tributación simplificada.

A poco más de un mes de la puesta en marcha del IVA digital a compras internacionales, Aduanas ha tramitado aproximadamente 3,5 millones de envíos.

Desde el 25 de octubre pasado, todas las compras de hasta US$ 500 que se realicen en plataformas internacionales incluyen el IVA en su valor, medida implementada por el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de las medidas contempladas en la ley 21.713 sobre cumplimiento tributario.

De ese modo, entre dicha fecha y el 24 de noviembre, “se registraron un total de 3.347.967 envíos bajo los US$ 500 a través de las empresas de correo rápido o Courier, de los cuales 2.585.321 llegaron a Chile con el IVA cobrado, equivalente al 76,7%. Esto se tradujo en US$ 9.986.979 de IVA cobrado directamente por las plataformas. Si se excluye la última semana de octubre, en la cual llegaron envíos comprados antes de la implementación, un 91% de los envíos llegó con IVA cobrado.”, informó Aduanas.

Durante el mismo período y modalidad de envío, llegaron al país a través de Correos de Chile un total de 361.095 encomiendas. De ese total, “229.882 lo hicieron con el IVA cobrado, es decir, 63,65%. Esto permitió una recaudación de IVA directo en las plataformas de US$490.354″.

En su primer mes, el #IVADigital permitió que más de 3,5 millones de envíos llegaran al país con el impuesto pagado, agilizando entregas y aportando a un comercio más justo y ordenado. Más información en 👉 https://t.co/rk3EXVTepB pic.twitter.com/UCjSByBIMF — Aduanas de Chile (@AduanaCL) December 6, 2025

La directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, destacó: “A través de estas cifras, damos cuenta que los servicios involucrados en la implementación de esta normativa estamos cumpliendo con los objetivos de recaudación y de simplificación de las importaciones de este tipo, que siguen aumentando en volumen cada año. Es importante destacar que los equipos técnicos de la Aduana Metropolitana, apoyados por la Dirección Nacional, ha monitoreado constantemente los procedimientos aduaneros asociados a la nueva normativa”.

Aduanas recalcó que “si las compras fueron realizadas a partir del cambio de normativa que rige desde el 25 de octubre, y no se cobró el IVA en el momento de la compra -porque la plataforma no está inscrita en el SII-, los compradores deben pagar el IVA y derechos aduaneros cuando arriben al país, tal como ocurre hasta hoy”.

La institución, además, ha reforzado la fiscalización con el objetivo de verificar el correcto cumplimiento de las plataformas y resguardar la seguridad en el ingreso de mercancías al país.

Hasta el 1 de diciembre pasado, se suman 29 plataformas inscritas en el sistema de tributación simplificada. Entre ellas se encuentran Aliexpress, Amazon, Shein, Temu, Elseiver, Its Elementary, Shopee, Regina Margherita y Everichgroup.