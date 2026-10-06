Seguridad sube 7% y Culturas cae 10,1%: Los ministerios con mayores alzas y recortes del Presupuesto 2027

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 ingresó al Congreso el pasado 30 de septiembre, dentro del plazo constitucional, y desde este lunes 5 de octubre comenzó su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. A partir de su presentación, el Congreso dispone de 60 días para despachar la iniciativa.

Este es el primer presupuesto elaborado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. El Ejecutivo ha señalado que el gasto crecerá 1,5% respecto de lo que se proyecta ejecutar durante 2026 y ha situado entre sus principales prioridades el crecimiento y el empleo, la seguridad, la niñez y la protección de los beneficios sociales.

Para este análisis, CNN Chile utilizó como referencia la base comparable presentada por la Dirección de Presupuestos en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre, que enfrenta el proyecto 2027 con la Ley de Presupuestos 2026, incorporando el reajuste del sector público, leyes especiales y los ajustes fiscales realizados durante el año.

Dipres señala que esta metodología busca incorporar los efectos permanentes ocurridos durante 2026 y corresponde a la métrica que utiliza tradicionalmente para analizar las variaciones por partida.

Bajo este criterio, los cinco ministerios con las mayores alzas reales son Deporte, Bienes Nacionales, Justicia y Derechos Humanos, Obras Públicas y Seguridad Pública. En sentido contrario, las principales bajas corresponden a Energía, Culturas, Ciencia, Economía y Hacienda.

Los cinco ministerios con mayores alzas

1. Deporte (+39,8%)

El Ministerio del Deporte encabeza las alzas porcentuales contempladas en el proyecto. La base comparable de 2026 equivale a aproximadamente US$ 196,9 millones, mientras el proyecto para 2027 considera cerca de US$ 275,2 millones, una diferencia de unos US$ 78,4 millones.

El principal factor detrás del incremento son los recursos asociados al Mundial de Olimpiadas Especiales 2027, que tendrá a Chile como sede.

Al comparar directamente las líneas presupuestarias específicas vinculadas al evento, el proyecto contempla una transferencia de alrededor de US$ 84,7 millones al Instituto Nacional de Deportes, frente a cerca de US$ 9,4 millones en esa misma línea durante 2026. Al considerar el conjunto de recursos asociados a la competencia, el financiamiento pasa desde aproximadamente US$ 11,2 millones en 2026 a cerca de US$ 94 millones en 2027.

Fuera del evento, la comparación directa de programas muestra disminuciones. Los aportes destinados a infraestructura deportiva bajan desde aproximadamente US$ 10,6 millones hasta US$ 3,1 millones, una caída de 71,1%, mientras los programas relacionados con deporte recreativo, competición y formación presentan reducciones de entre 11% y 15%.

2. Bienes Nacionales (+38,0%)

El Ministerio de Bienes Nacionales ocupa el segundo lugar. Su presupuesto comparable pasa desde aproximadamente US$ 39,9 millones en 2026 a US$ 55,1 millones en 2027, lo que representa un incremento real de 38,0%.

En el detalle de las líneas presupuestarias, una de las principales novedades es la incorporación de una transferencia de capital por aproximadamente US$ 16,7 millones hacia los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, el gasto en bienes y servicios de consumo de la cartera presenta una disminución cercana a 24%.

3. Justicia y Derechos Humanos (+20,5%)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registra un incremento real de 20,5%, desde una base comparable equivalente a aproximadamente US$ 868,3 millones hasta cerca de US$ 1.046,3 millones para 2027. La diferencia bordea los US$ 178 millones.

Esta comparación es especialmente relevante por los cambios institucionales ocurridos durante 2026. El IFP incorpora esos efectos a su base, evitando enfrentar directamente estructuras presupuestarias que ya no son equivalentes entre ambos ejercicios. Uno de los principales cambios es que Gendarmería tendrá su primer año dentro del Ministerio de Seguridad Pública en 2027.

El informe consigna además $282.322 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 290,9 millones, para el programa de concesiones penitenciarias del Ministerio de Justicia.

4. Obras Públicas (+8,9%)

El Ministerio de Obras Públicas aumenta desde aproximadamente US$ 4.443,4 millones hasta US$ 4.837,5 millones, equivalente a un crecimiento real de 8,9% a nivel de la partida.

Dentro de la cartera, la inversión del ministerio aumenta 9,3%. El proyecto contempla además una cartera extraordinaria equivalente a cerca de US$ 387,3 millones, compuesta por 241 contratos de conservación intensivos en mano de obra en todas las regiones del país.

La Dirección de Vialidad alcanza alrededor de US$ 2.133 millones, con un incremento de 10,6%. La Dirección General de Concesiones llega a aproximadamente US$ 510,9 millones, con un alza de 16,9%, mientras Obras Portuarias alcanza cerca de US$ 143,9 millones, un 27,3% más.

5. Seguridad Pública (+7,0%)

El Ministerio de Seguridad Pública pasa desde una base comparable cercana a US$ 3.355,1 millones en 2026 a US$ 3.589,5 millones en 2027, equivalente a un crecimiento real de 7,0%.

La metodología del IFP evita que el traslado de Gendarmería desde Justicia hacia Seguridad aparezca íntegramente como un aumento de recursos de esta última cartera. Dipres precisa que las variaciones consideran la Ley de Presupuestos 2026, el reajuste del sector público, leyes especiales y los ajustes realizados durante el año.

Bajo esa misma base comparable, los principales servicios de seguridad presentan aumentos:

Gendarmería tendrá un presupuesto de aproximadamente US$ 811,7 millones , un 17,9% más que en 2026 .

tendrá un presupuesto de aproximadamente , un . Carabineros alcanza alrededor de US$ 1.709,5 millones , con un crecimiento de 3,6% .

alcanza alrededor de , con un crecimiento de . Policía de Investigaciones llega a cerca de US$ 647,3 millones, un 7,4% más.

En la PDI, los recursos del Modelo Territorial Cero pasan de $2.359 millones a $4.958 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 2,4 millones y US$ 5,1 millones, respectivamente.

En el detalle de otras líneas presupuestarias, Calles Sin Violencia deja de aparecer bajo esa denominación y el proyecto incorpora el Plan FOCO. Una comparación directa de esas asignaciones muestra recursos por aproximadamente US$ 26,7 millones en 2026 y US$ 27,4 millones en 2027 entre Seguridad Pública y el Ministerio Público.

También en una comparación directa entre líneas, Somos Barrio Prioritario pasa desde aproximadamente US$ 8,1 millones contemplados inicialmente para 2026 a US$ 4,6 millones en el proyecto 2027.

El programa Calle Segura tampoco aparece bajo la misma denominación, mientras el proyecto incorpora nuevas iniciativas como Plan Escudo de Barrio, con cerca de US$ 2,7 millones, y un programa orientado a seguridad rural.

Los cinco ministerios con mayores recortes

1. Energía (-11,8%)

El Ministerio de Energía presenta la mayor disminución porcentual entre los ministerios. Su presupuesto pasa desde aproximadamente US$ 160,1 millones a US$ 141,2 millones, una reducción cercana a US$ 18,9 millones y una variación real de -11,8%.

Al comparar directamente algunas de sus líneas presupuestarias, la transferencia a ENAP disminuye desde aproximadamente US$ 75,1 millones hasta US$ 63,5 millones, un 15,4%. Las transferencias destinadas a la Agencia de Sostenibilidad Energética también presentan una disminución.

Los recursos asociados al apoyo a energías renovables no convencionales caen cerca de 49%, mientras el programa de energización rural y social disminuye aproximadamente 36%. La línea denominada Transición Energética Justa, que contaba con cerca de US$ 0,8 millones en 2026, no aparece bajo esa denominación en el proyecto del próximo año.

2. Culturas, las Artes y el Patrimonio (-10,1%)

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio registra la segunda mayor caída entre los ministerios. Sus recursos disminuyen desde aproximadamente US$ 504,8 millones hasta US$ 453,9 millones, equivalente a una reducción real de 10,1%.

La diferencia equivale a cerca de US$ 50,9 millones respecto de la base comparable utilizada por Dipres para 2026. En el detalle de las líneas presupuestarias comparadas directamente entre ambos ejercicios:

Pase Cultural disminuye desde aproximadamente US$ 9,2 millones hasta US$ 3,1 millones, una baja de 66,3% .

disminuye desde aproximadamente US$ 9,2 millones hasta US$ 3,1 millones, una baja de . Fondo del Patrimonio cae cerca de 66,7% , desde US$ 4,9 millones hasta US$ 1,6 millones.

cae cerca de , desde US$ 4,9 millones hasta US$ 1,6 millones. Fondo de Fomento Audiovisual disminuye aproximadamente 16,2% , hasta US$ 25,9 millones.

disminuye aproximadamente , hasta US$ 25,9 millones. Fondo del Libro y la Lectura baja 21,8% , hasta US$ 10,7 millones.

baja , hasta US$ 10,7 millones. Los recursos destinados al financiamiento de infraestructura cultural caen más de 60%.

Asimismo, la transferencia cercana a US$ 2,2 millones para el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, incluida en el presupuesto 2026, no aparece bajo la misma línea en el proyecto para 2027.

3. Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (-6,4%)

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación pasa desde aproximadamente US$ 600,7 millones hasta US$ 562,0 millones, una disminución cercana a US$ 38,7 millones y una caída real de 6,4%.

Al comparar directamente algunas líneas específicas de ambos presupuestos, el Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología pasa de aproximadamente US$ 219,6 millones a US$ 180 millones, una disminución de 18%. El principal programa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo baja cerca de 5,5%, hasta US$ 462,2 millones.

El programa de Capacidades Tecnológicas disminuye aproximadamente 23,5%, hasta US$ 45 millones. Además, dejan de aparecer bajo la misma estructura cerca de US$ 15,8 millones que la cartera recibía durante 2026 a través del programa de Desarrollo Productivo Sostenible, financiado con recursos provenientes del litio.

4. Economía, Fomento y Turismo (-2,9%)

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo registra una disminución real de 2,9%. La cartera pasa desde aproximadamente US$ 670,9 millones a US$ 651,2 millones, una reducción cercana a US$ 19,7 millones.

La baja se produce en un presupuesto que, al mismo tiempo, tiene entre sus prioridades el empleo y la reactivación. El IFP cifra en $9,53 billones, equivalentes a aproximadamente US$ 9.820 millones, el conjunto de iniciativas agrupadas bajo ese eje, con un crecimiento de 8,1% respecto de 2026.

5. Hacienda (-2,2%)

El Ministerio de Hacienda completa el grupo de los cinco ministerios con las mayores caídas. Su presupuesto disminuye desde aproximadamente US$ 736,7 millones hasta US$ 720,9 millones, una reducción cercana a US$ 15,9 millones y una variación real de -2,2%.

Otros movimientos relevantes

Más allá de los cinco mayores aumentos y recortes ministeriales, el cuadro de Dipres muestra que Salud aumenta 4,7%, desde aproximadamente US$ 18.017,4 millones hasta US$ 18.872,3 millones, lo que representa cerca de US$ 854,8 millones adicionales.

Vivienda y Urbanismo aumenta 5,8%, hasta aproximadamente US$ 4.963,4 millones, mientras Defensa Nacional crece 6,8%, hasta cerca de US$ 2.634,8 millones. Educación, en tanto, presenta una variación real de 0,0%, al pasar desde aproximadamente US$ 17.850,1 millones a US$ 17.847,2 millones.

Fuera de los ministerios, el Servicio Electoral registra una disminución de 11,9%, desde aproximadamente US$ 40,9 millones a US$ 36 millones, mientras el financiamiento de los gobiernos regionales cae 4,8%, desde cerca de US$ 1.952,1 millones hasta US$ 1.858,4 millones. Estas partidas no fueron consideradas en el ranking, que se limita exclusivamente a ministerios.

En materia de beneficios sociales, la Pensión Garantizada Universal contempla $7 billones, equivalentes a aproximadamente US$ 7.213 millones, para 2,2 millones de personas y aumenta 2,9% respecto de 2026.

Lo que viene para el Presupuesto 2027

El proyecto deberá continuar ahora su discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, instancia integrada por diputados y senadores en la que las distintas carteras deberán exponer y defender las partidas propuestas para el próximo año.

La Constitución establece que el Congreso no puede aumentar los gastos contenidos en el proyecto presentado por el Ejecutivo ni agregar nuevos gastos, salvo mediante la iniciativa correspondiente del Presidente de la República. Los parlamentarios sí pueden reducir los gastos propuestos, con excepción de aquellos establecidos por ley permanente.

Así, buena parte de los aumentos, disminuciones y reorganizaciones contemplados para 2027 todavía pueden sufrir modificaciones durante la discusión parlamentaria. El Congreso dispone de 60 días desde el ingreso del proyecto para despachar la Ley de Presupuestos.