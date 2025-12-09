Presidente Boric propuso a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central, en reemplazo de Stephany Griffith-Jones

Cowan es ingeniero comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos.

El presidente Gabriel Boric propuso a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central, en reemplazo de la consejera Stephany Griffith-Jones, quien termina su período el 24 de diciembre de 2025.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, agradeció la disposición del Senado para avanzar en el proceso y afirmó que “Kevin Cowan es un economista con una trayectoria destacada y un profundo conocimiento del Banco Central y sus diversas tareas. Esperamos que, luego de la necesaria evaluación, su nombre sea aprobado por el Senado y así su experiencia y profesionalismo aporten significativamente al Consejo y a la estabilidad macroeconómica del país”.

Por su parte, Cowan dijo: “Quisiera agradecer al presidente de la República y al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la confianza depositada en mí para este nombramiento. Es para mí un gran honor ser nominado para un puesto de tanta relevancia para el funcionamiento de nuestra economía y sistema financiero como es el de consejero del Banco Central”.

¿Quién es Kevin Cowan?

Cowan es ingeniero comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos.

Tiene una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito académico, público y financiero.

Fue asesor del Ministerio de Hacienda entre 1995 y 1998 y en 2017); gerente de la División de Política Financiera del Banco Central de Chile entre 2007 y 2014; y director ejecutivo por Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo (2014-2017).

También se desempeñó como comisionado y vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero desde 2017 hasta 2023; y fue académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (2023-2025); y Presidente del Comité Financiero que asesora al Ministerio de Hacienda en la política de inversión de los Fondos Soberanos (2025).

¿Cómo se nombra a un consejero del Banco Central?

La designación se realiza de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, la cual “establece que los consejeros son nombrados por el Presidente de la República mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, previa aprobación del Senado, y ejercen su cargo por diez años, renovándose por parcialidades”.

Para concretas la designación, el presidente de la República enviará un oficio al presidente del Senado solicitando el acuerdo.

Tras ello, la persona nominada deberá exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde los parlamentarios evaluarán su idoneidad.

Posterior a ello, la Sala del Senado deberá pronunciarse y aprobar la nominación por mayoría simple. Una vez respaldado el nombre, se dictará el decreto supremo que designa oficialmente al nuevo consejero.