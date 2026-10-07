Presidenta de la Sofofa descarta aplazar la rebaja de impuesto a las empresas: “Es fundamental volver a ser competitivos”

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, habló este miércoles sobre si el Gobierno debería aplazar la rebaja del impuesto corporativo, en medio de la discusión por la Ley de Presupuestos 2027 y las dudas sobre si un recorte de ingresos por esa vía podría empeorar el déficit fiscal.

La dirigenta gremial descartó esa posibilidad y defendió la medida como una prioridad de larga data del sector empresarial: “La verdad, nosotros venimos insistiendo hace más de 8 años desde Sofofa que es necesario tener una rebaja tributaria del impuesto de primera categoría, porque es fundamental volver a ser competitivo”.

Sofofa defiende rebaja del impuesto corporativo

La presidenta de la Sofofa enmarcó esa necesidad en la competencia que Chile enfrenta por atraer inversión frente a otras economías: “Las empresas van donde tienen las condiciones más favorables para emprender. Chile tiene hoy día una oportunidad, tenemos tierras raras, litio, cobre, para qué decir, la enormidad de océano, pero si no ponemos reglas que son claras, que permanezcan en el tiempo y que nos haga competitivos, los recursos se van a ir a otras economías”.

Consultada por su preocupación respecto del aumento de la deuda de las empresas privadas, Navarro planteó que el sector enfrenta hoy una estrechez financiera similar a la que describía en el plano tributario.

“Las empresas hoy día están también viviendo esa misma estrechez. Hoy día lo fundamental es ver dónde están esas condiciones para ser más competitivos”, señaló.

En esa línea, agregó que, pese a las dificultades internas, la percepción externa del país sigue siendo favorable. “Chile, cuando tú viajas al extranjero, nos ven con mucho mejores ojos”, afirmó, llamando a “recuperar ese optimismo” con “un sentido de realidad también”.

Meta de 500 mil empleos

En un plano más amplio, Navarro vinculó esa discusión tributaria con la meta de generar 500.000 empleos en los próximos cuatro años, una cifra que calificó como alcanzable si existe acuerdo entre los distintos actores.

“Esa medida de, en 4 años más, tener 500.000 empleos, si nos ponemos todos de acuerdo, no es tan lejana”. Para sustentar esa meta, la presidenta de la Sofofa identificó tres frentes.

El primero es la inversión como motor de crecimiento, que a su juicio requiere permisos más ágiles y mayor certeza jurídica. En esa línea, afirmó que “solo liberando los actuales proyectos que están en alguna tramitación ambiental, se podrían generar 300.000 empleos”, una cifra que por sí sola explicaría la mayor parte de la meta total planteada.

El segundo frente que mencionó son las reformas laborales en curso, en particular la de Sala Cuna. Navarro planteó que una mayor flexibilidad en ese sistema podría abrir oportunidades tanto para jóvenes que compatibilizan estudio y trabajo como para personas en roles de cuidado.

El tercer elemento que identificó es el rol de las empresas en la capacitación y la educación, anticipando qué perfiles necesitará el mercado laboral y colaborando con la formación técnica, secundaria y terciaria para lograr lo que llamó un mejor “match de empleo”.

Navarro planteó además que estas medidas buscan hacerse cargo de problemas estructurales del mercado laboral chileno, entre ellos el alto desempleo, la baja participación femenina y el rezago que enfrentan los jóvenes y los mayores de 50 años para acceder a trabajo.