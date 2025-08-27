Negocios combustibles

Precios de combustibles: Bencina de 97 octanos y diésel registran baja esta semana

Por CNN Chile

27.08.2025 / 18:51

La empresa estatal aplicará una baja en los precios de la bencina de 97 octanos, el diésel y el kerosene en Chile desde este jueves 28 de agosto.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su reporte sobre los cambios en los precios de los combustibles.

¿Qué indica el informe de ENAP?

Durante la última semana de agosto y los primeros días de septiembre, los consumidores podrán notar algunas variaciones en los valores de los combustibles:

  • Bencina 93 octanos: +$0,3 por litro
  • Bencina 97 octanos: -$5,8 por litro
  • Diésel: -20,8 por litro
  • Gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular:$0 por litro
  • Kerosene: -$8,9 por litro

Es importante recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el país; su función es únicamente informativa, según lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), lo que permite a los consumidores anticipar cambios en el mercado y planificar sus compras.

