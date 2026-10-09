Portuaria Otway presenta ante el SEA proyecto de US$ 80 millones en Isla Riesco y Punta Arenas

La empresa Portuaria Otway Ltda., ligada a Ultranav de la familia Von Appen, ingresó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el “Proyecto Logístico y Portuario Otway”, una iniciativa valorada en US$ 80 millones que se desarrollará en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El proyecto considera la habilitación y operación de un sistema portuario y logístico para el atraque de naves, trasbordo de cargas, almacenamiento temporal y transporte de cargas libres, incluyendo carga sobredimensionada y componentes asociados a proyectos de terceros.

Para ello, se reutilizará infraestructura existente en el Muelle Otway, que cuenta con concesión marítima vigente, complementada con la habilitación de un área terrestre para faenas logísticas.

Proyecto contempla tres sectores operacionales

La iniciativa se estructura en tres sectores operacionales. El Sector Muelle Otway, ubicado en Punta Lackwater, Isla Riesco, comuna de Río Verde; el Sector La Rivera, emplazado en la ribera continental del Canal Fritz Roy, también en la comuna de Río Verde, con conexión a la ruta Y-50; y una Zona de Apoyo Logístico, localizada en la intersección de las rutas Y-50 y 9N, en la comuna de Punta Arenas.

En conjunto, las obras suman una superficie aproximada de 47,51 hectáreas.

De acuerdo con el resumen ejecutivo de la DIA, el proyecto contempla una vida útil de 34 años, con inicio de ejecución estimado para el segundo semestre de 2028 y el fin de la fase de cierre proyectado para 2061.

Construcción generaría hasta 170 empleos

La fase de construcción generará en promedio 120 puestos de trabajo, con un máximo de 170, mientras que la operación —que comenzaría en el segundo semestre de 2030— empleará en promedio 57 personas, con un máximo de 91.

La empresa justifica la localización del proyecto por su coherencia con la planificación regional para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Magallanes y por el aprovechamiento de infraestructura portuaria existente.

Según el documento, esto permitiría evitar la construcción de nuevas obras de gran envergadura sobre el borde costero.

El resumen ejecutivo indica además que, al tratarse de la reutilización de infraestructura que formó parte del “Proyecto Portuario Isla Riesco”, actualmente en fase de cierre, la nueva iniciativa se califica como un proyecto nuevo y no como una modificación de uno existente.

DIA descarta efectos adversos significativos

La DIA descarta efectos adversos significativos sobre la salud de la población, los recursos naturales renovables, comunidades humanas, áreas protegidas, valor paisajístico o patrimonio cultural, según el análisis presentado en el capítulo correspondiente al artículo 11 de la Ley 19.300.

El titular tampoco se compromete a someter el proyecto a un proceso de evaluación y certificación de cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), ni contempla un Plan de Seguimiento de Variables Ambientales, al no haberse identificado variables que lo requieran.

El proceso de participación ciudadana permanece abierto y se podrá solicitar ante el SEA, a través de la oficina de partes virtual, al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o un mínimo de diez personas naturales directamente afectadas, hasta el 15 de diciembre de 2026.