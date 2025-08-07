¿Por qué Chile suspendió la importación de carne desde el sur de Argentina? Esto explicó el ministro de Agricultura

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, explicó las razones detrás de la suspensión de las importaciones de carne desde el sur de Argentina. Además, adelantó el despliegue que realizará el SAG para evaluar las condiciones epidemiológicas en la zona.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, aclaró los motivos detrás de la suspensión de las importaciones de carne desde la Patagonia argentina a Chile, medida decretada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

En ese contexto, el secretario de Estado precisó que la medida se aplica únicamente en la zona sur de Argentina y subrayó que la decisión se debe a que esta área está declarada libre de fiebre aftosa y, por lo tanto, no se realiza vacunación. A pesar de este antecedente, la administración de Javier Milei permitió el ingreso a la Patagonia de carne proveniente del norte argentino.

“Recordemos, Chile luchó por medio siglo, fue el primer país de América Latina en declararse libre de la fiebre aftosa en el año 1981, y no podemos acá jugar con fuego”, enfatizó el ministro.

Valenzuela adelantó que, durante la primera quincena de septiembre, el SAG enviará una misión técnica a la Patagonia argentina para evaluar las condiciones epidemiológicas.

¿Qué es la fiebre aftosa?

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, la fiebre aftosa es una enfermedad transfronteriza que afecta gravemente la producción ganadera, alterando el comercio regional e internacional de animales y productos de origen animal.

Se estima que la enfermedad circula en el 77% de la población mundial de ganado, principalmente en África, Oriente Medio y Asia, además de una zona limitada en América del Sur.

Los países actualmente libres de fiebre aftosa permanecen bajo amenaza constante por el posible ingreso del virus.

La tasa de morbilidad puede alcanzar el 100% en poblaciones de ganado susceptibles.