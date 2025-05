¿Podrán los Labubu superar la prueba de los aranceles de Trump? Esto es lo que está pasando con el popular accesorio

El duende nórdico del tamaño de una mano, con ojos brillantes, dientes afilados y una sonrisa peculiar, que se ha popularizado a nivel mundial, ahora se enfrenta a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(CNN) —El accesorio de alta gama favorito de Naomi Lin es increíblemente popular, un gusto adquirido y sorprendentemente resistente ante una avalancha de aranceles.

No, no es Manolos ni la última creación de Prada: es un peluche con aspecto de gremlin.

Es un Labubu, un duende nórdico del tamaño de la palma de la mano con ojos brillantes, dientes afilados y una sonrisa pícara. Lin, estudiante de medicina en Nebraska, tiene decenas, y el que lleva en su bolso de Chanel está vestido de gala con un traje de tweed, una diadema a juego y un minibolso “Chanel”.

Y Lin no es la única cautivada por el feo encanto de Labubus.

Los Labubus son adorables en el sentido de que son suaves, diminutos y vienen en una variedad de disfraces con los que vestirías a tu bebé: una calabaza de Halloween o un pequeño mono vaquero. Pero tienen ojos ceñudos y una sonrisa de oreja a oreja, con dientes afilados, una mirada fija que aterrorizaría a cualquiera que la viera en plena noche.

Estos traviesos pero adorables peluches son una sensación mundial entre la Generación Z e incluso entre los mayores, y suelen colgarse de bolsos, mochilas y presillas de cinturón. La gente acude en masa a los centros comerciales y espera horas para comprar a Labubus y sus compañeros, que aparecieron por primera vez en los cuentos de “The Monsters” en 2015, en misteriosas “cajas sorpresa”, lo que significa que el comprador no sabe cuál de ellos le toca en cada colección.

El distribuidor de los peluches, la empresa china de juguetes Pop Mart, está experimentando un crecimiento meteórico tanto en China continental como en el extranjero, en Estados Unidos: en 2024, Labubus generó 3.000 millones de yuanes (US$ 410 millones) de los 13.040 millones de yuanes (US$ 1.800 millones) en ingresos de Pop Mart. Labubus y otras figuras distribuidas por la compañía han demostrado hasta ahora resistir la tibia confianza del consumidor en EE.UU. y la caótica guerra comercial entre Washington y Beijing, y ese crecimiento no se ha desacelerado.

Pero lo más impresionante no es solo el tamaño de las ventas de la compañía, sino también su tasa de crecimiento. Los ingresos de Pop Mart fuera de China se dispararon un 375,2 %, hasta alcanzar los 5.070 millones de yuanes (US$ 703 millones) en 2024, y un estudio de Citigroup estimó que los ingresos de Pop Mart en Estados Unidos crecieron entre un 895 % y un 900 % el año pasado. Fuera de línea, las tiendas físicas de Pop Mart, desde Los Ángeles hasta París y Bangkok, tienen colas infamemente largas, especialmente cuando se lanzan nuevos productos.

El crecimiento también se ve impulsado por una gran cantidad de otras figuras: hay Baby Molly, Crybaby, Dimoo, Pucky y al menos 30 más en el sitio web estadounidense de la compañía.

Si tienes la suerte de conseguir un Labubu, puede costar hasta US$ 85. Los revendedores en StockX están subiendo los precios a cientos de dólares.

Y sus fans están dispuestos a derrochar. Lin desembolsó cientos y pasó horas en un TikTok Live para conseguir un Zimomo, una criatura de 56 cm con cola puntiaguda.

“Tiene mucha demanda, así que estaría a la altura de un artículo de lujo”, dijo Lin.

¿De dónde viene esta obsesión?

Lin no es la única miembro de su familia obsesionada con Pop Mart. Su padre, quien les compró a Lin y a su hermana su primer Labubu durante una visita a Taiwán, tiene un peluche de Crybaby en su maleta.

El crecimiento meteórico de Pop Mart habla de una historia más amplia de apego de los estadounidenses a las cosas lindas de Asia (¿recuerdan a Hello Kitty?), dijo Anne Cheng, profesora de inglés en la Universidad de Princeton, a CNN. A pesar del impulso hacia los productos fabricados en EE.UU. y la proliferación del sentimiento antiasiático durante el auge de la pandemia de COVID-19, el crecimiento de estos juguetes continúa.

Cheng afirmó que siempre ha habido hipocresía en EE.UU., donde los asiáticos se han enfrentado a estereotipos intolerantes, pero cuando los productos que fabrican “vienen en pequeñas cajas, fáciles de consumir, son accesibles”.

Los llaveros de pequeños gremlins, bebés y criaturas también ofrecen una visión del lujo, más accesible para la mayoría de los consumidores. Las celebridades han desempeñado un papel importante en convertirlos en un símbolo de estatus. La megaestrella del K-pop, Lisa, declaró a Vanity Fair que se dedicó a las cajas sorpresa a principios de 2024 y “gastó todo su dinero” mientras viajaba a diferentes tiendas Pop Mart de todo el mundo. Ah, y Rihanna también tiene un Labubu.

Algunas colecciones de Labubu sin duda recuerdan a modas pasadas. Pero en comparación con los artículos de colección de lujo, como, por ejemplo, los bolsos o relojes de diseñador, los juguetes que cuestan un promedio de US$ 20 a US$ 40 no son tan caros, y en tiempos de incertidumbre, la gente busca caprichos asequibles.

La gente “busca una solución y cualquier cosa que les traiga alegría”, dijo Ali Domrongchai, editora gastronómica de la ciudad de Nueva York, quien recibió su primer Labubu como regalo el año pasado.

Las cajas sorpresa no son nada nuevo. La idea de comprar algo sin saber exactamente qué contiene el paquete ha impulsado muchas locuras, desde tarjetas de béisbol hasta videojuegos. Y los fanáticos de los juguetes se hacen eco de la manía de los Beanie Baby de los 90, o de lo que se sentía al comprobar qué Cajita Feliz de McDonald’s te tocaba.

Los consumidores que hablaron con CNN compararon la alegría inmediata de abrir una caja misteriosa con la euforia del juego. China estaba tan preocupada por la adicción que, en 2023, introdujo una estricta regulación que prohibía la venta de cajas misteriosas a menores de 8 años y exigía el consentimiento de un tutor para los niños mayores.

“Aumenta tu deseo de coleccionar cosas, y luego sigues comprándolas”, dijo Cheng.

¿Son los Labubus a prueba de recesión?

Pop Mart, al igual que la mayor parte de la industria juguetera, seguramente se verá afectada por la guerra comercial del presidente Donald Trump con China. Estados Unidos y China alcanzaron una tregua de 90 días este mes, cuando Estados Unidos redujo sus aranceles del 145 % sobre la mayoría de las importaciones chinas al 30 %, y China redujo sus aranceles de represalia del 125 % al ​​10 %.

En su página de preguntas frecuentes, Pop Mart dijo que cubrirá los costos inducidos por los aranceles y que “los clientes no tendrán que pagar aranceles adicionales”. Sin embargo, su último lanzamiento en abril, una línea de Labubus teñidos en colores pastel, costó US$ 27,99, US$ 6 más que el anterior.

CNN se ha puesto en contacto con Pop Mart para obtener más detalles sobre cómo planea cubrir esos aranceles.

Citigroup dijo que espera que la compañía acelere la diversificación de su cadena de suministro y aumente los precios en el mercado estadounidense, o priorice la expansión en otros países. Mientras tanto, las acciones de Pop Mart, que cotizan en Hong Kong, han superado a las de Tencent y Alibaba desde principios de año.

Donde hay moda, hay una imitación

Para quienes no puedan conseguir un Labubu auténtico, existen imitaciones, a menudo llamadas lafufus o fauxbubus, pero suelen tener un pelaje de menor calidad o una sonrisa ligeramente deforme.

Y las cajas sorpresa no son exclusivas de Pop Mart. Los artículos adorables y kitsch son un elemento básico de la cultura del este asiático, y tiendas de descuento asiáticas como Miniso y Daiso, que en conjunto cuentan con cientos de sucursales en EE.UU., venden juguetes de caja sorpresa muy codiciados por menos de US$ 5. Y cuanto más grande sea el mercado, más probable es que surjan competidores en China, advirtieron los analistas de Citigroup.

Y el Labubu de Lin, que conste, no está decorado con auténtico Chanel. El atuendo del juguete es de AliExpress, una fuente de accesorios baratos para muchos fans de Labubu.

Domrongchai, editora gastronómica de Nueva York, se ha enterado de la moda: sus tías abuelas octogenarias llevan Labubus en sus bolsos Louis Vuitton. Y el año pasado, durante un viaje a Tailandia para visitar a su familia, visitó “casi todos los centros comerciales de Bangkok” con su prima pequeña para buscar el famoso peluche.

Pero no lo encontró por ningún lado, y US$ 40 por un juguete es una cantidad desorbitada para Tailandia.

Incluso para quienes han logrado evitar la tentación de la sonrisa diabólica de un Labubu, siempre hay una creciente base de fans que intenta atraerlos al lado oscuro.

Cuando una reportera de CNN, autoproclamada fan de Sanrio y Miffy, confesó que los monstruos le parecían más inquietantes que tiernos, Domrongchai la animó rápidamente: “No dan tanto miedo. Son unos tontos. Mira, necesitas pasar tiempo con ellos”.

Por Ramishah Maruf, CNN.