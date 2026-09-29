Biministros Mas y De Grange detallan cifras del Plan Chile Despega con US$ 1.336 millones en distintas etapas y creación de más de 100.000 empleos

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto al biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, detallaron las cifras del Plan Chile Despega, la segunda etapa de la política de empleo del Gobierno tras el Modo Empleo, implementado desde junio.

Mas repasó los resultados de esa primera etapa: 50.000 puestos de trabajo adicionales generados hacia octubre, movilizando al Sence, la Subdere y los gobiernos regionales, con una cartera que llegó a manejar cerca de 135.000 puestos de trabajo tras sumar a los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social y a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

El nuevo plan conserva esas dos líneas y les agrega recursos frescos. A la Subdere se suman US$ 92,5 millones para financiar más de 800 contratos a través de los gobiernos regionales y las municipalidades.

Al Sence se agregan otros US$ 92,5 millones en subsidios al empleo, que según el biministro equivaldrían a cerca de 90.000 puestos de trabajo en los próximos meses.

Mas destacó que ese subsidio mantiene el mismo sesgo que tuvo en la primera etapa, con un monto algo mayor para mujeres que para hombres.

A esas dos líneas se suma la activación de los ministerios de Vivienda y Obras Públicas, que el biministro describió como generadores de empleo más masivo, y una cuarta pata dirigida a las pymes.

FOGAPE y pago a proveedores para apoyar a las pymes

Ahí hay dos medidas: un refuerzo de US$ 133,6 millones a la red de salud para pagar a proveedores con deudas pendientes, con lo que el Gobierno busca liberar caja a numerosas pymes, y la capitalización de FOGAPE por hasta US$ 308,3 millones, que con un apalancamiento de poco más de 13 veces multiplicaría el financiamiento disponible para ese segmento de empresas.

“Este plan busca generar 100.000 puestos de trabajo, adicional a los 50.000 que hemos generado a octubre, es una inversión de un poquito más de 1.300 millones de pesos en distintas etapas, y con estos cuatro focos bien marcados que hemos dicho”, resumió Mas.

De Grange tomó la palabra para detallar la parte que corresponde al MOP. El ministerio se propone llegar al 100% de ejecución de su presupuesto en el último trimestre del año, lo que en la práctica significa gastar US$ 1.439 millones y poner en marcha más de 240 proyectos, con 23.000 empleos asociados.

A eso se suma una inyección adicional que, según el ministro, “tiene una continuidad con inyección de recursos adicionales cercana a los 400 millones de dólares“, destinada a una cartera enfocada en pavimentación, enrolamiento de caminos, agua potable rural y bordes costeros.

De Grange explicó que esos proyectos fueron elegidos porque ya cuentan con ingeniería y permisos ambientales aprobados y son intensivos en mano de obra, lo que permite ejecutarlos con rapidez.

Las principales obras consideradas por el MOP

El ministro repasó las obras más relevantes de esa cartera:

Conservación de la ruta A-345 en Arica y Parinacota por más de US$ 7,2 millones.

por más de US$ 7,2 millones. Obras de control aluvional en la quebrada Bonilla, en Antofagasta , por cerca de US$ 3,1 millones.

, por cerca de US$ 3,1 millones. Conservación de puentes en Peñaflor, El Monte, Padre Hurtado y María Pinto , en la Región Metropolitana, por más de US$ 5,1 millones.

, en la Región Metropolitana, por más de US$ 5,1 millones. Conservación de muros de canalización del río Lebu , en Biobío, por US$ 4,1 millones.

, en Biobío, por US$ 4,1 millones. Mejoramiento integral del aeródromo Victoria , en La Araucanía, por cerca de US$ 5,1 millones.

, en La Araucanía, por cerca de US$ 5,1 millones. Conservación de puentes en Puerto Montt , en Los Lagos, por aproximadamente US$ 5,1 millones.

, en Los Lagos, por aproximadamente US$ 5,1 millones. Mejoramiento de pista del aeródromo Cerro Castillo, en Magallanes.

Sobre cómo operarán estos empleos en la práctica, De Grange aclaró que el MOP ya inició los procesos de licitación y que el mecanismo de postulación es el habitual entre las empresas contratistas de la cartera, que ya cuentan con equipos constituidos en regiones.

Lo que cambia, dijo, es la velocidad e intensidad con que se ejecutarán los proyectos: algunas obras podrían iniciarse este mismo trimestre, aunque la mayoría comenzaría en enero de 2027.

Consultado por el efecto de estas cifras sobre la tasa de desempleo, Mas hizo un cálculo directo: “100.000 puestos de trabajo adicionales de aquí a marzo es prácticamente un punto de diferencia, 50.000 puestos de trabajo equivalen a 0,5 décimas del ratio de desempleo“.

Según su estimación, la mitad de esos empleos estarían ocupados hacia diciembre y la otra mitad hacia marzo de 2027.

Presupuesto 2027 y recursos para gobiernos regionales

Mas también abordó la coincidencia entre el ingreso del Presupuesto 2027 y un eventual recorte en las gobernaciones regionales.

Explicó que el proyecto que se presentará mañana contemplará un crecimiento de entre 0% y 1%, con foco en empleo, emprendimiento y crecimiento, y reconoció que existen conversaciones en curso entre Hacienda y los gobernadores sobre esos ajustes.

A su juicio, esos recortes tendrían compensaciones a través de programas como el propio Plan Chile Despega y el plan de reconstrucción para Atacama y Coquimbo, que no está incluido en las cifras de este plan.