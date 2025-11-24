PGU: Revisa las fechas de pago para nuevos beneficiarios

Conoce el calendario detallado y los requisitos para acceder a los pagos mensuales según el grupo etario.

En el marco de la implementación de la reforma previsional impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, la Pensión Garantizada Universal (PGU) continúa su proceso de expansión y fortalecimiento. Tras el aumento del beneficio a $250.000 concretado en septiembre pasado para los mayores de 82 años, la atención se centra ahora en los nuevos grupos que se integran al sistema.

Esta ampliación de la cobertura busca incluir a sectores que anteriormente no podían acceder a los montos, específicamente aquellos vinculados a leyes de reparación y ciertos pensionados de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes verán reflejados los pagos en fechas diferenciadas según su edad y categoría.

Calendario para leyes de reparación y pensiones de gracia

Uno de los cambios más significativos es la incorporación de beneficiarios de la Ley Rettig y Ley Valech, así como exonerados políticos y receptores de pensiones de gracia. Para este grupo, el acceso a la PGU se ha estructurado en un cronograma escalonado:

Desde ahora: Quienes tenían 82 años o más al 30 de septiembre de 2025 ya se encuentran habilitados para solicitar el beneficio y recibir sus pagos.

Quienes tenían al 30 de septiembre de 2025 ya se encuentran habilitados para solicitar el beneficio y recibir sus pagos. Junio de 2026: Podrán solicitarla quienes tengan 75 años o más cumplidos al 30 de septiembre de ese año.

Podrán solicitarla quienes tengan cumplidos al 30 de septiembre de ese año. Junio de 2027: Se abrirá el proceso para quienes tengan 65 años o más cumplidos al 30 de septiembre de 2027.

Montepíos de Capredena y Dipreca

La reforma también extiende el beneficio a los pensionados de montepío de Capredena (Fuerzas Armadas) y Dipreca (Carabineros). No obstante, este grupo deberá esperar un plazo mayor para acceder a los fondos estatales.

Según la normativa, estos pensionados podrán solicitar el monto complementario de la PGU a partir de septiembre de 2027. Es importante destacar que este beneficio aplicará “siempre que no reciban una jubilación de otra entidad previsional”, funcionando bajo una modalidad similar a la de los adultos mayores de 65 años del sistema civil.

Requisitos generales para acceder

Independientemente de los nuevos grupos, para adjudicarse la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con los requisitos basales del sistema, diseñados para focalizar la ayuda en quienes más lo requieren: