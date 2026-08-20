Petróleo sube de US$ 93 tras el anuncio de Trump de una ofensiva económica contra Irán

El precio del petróleo subió con fuerza este jueves. Hacia la tarde, los futuros del Brent para entrega en octubre avanzaron 2,36%, hasta los US$ 93,78 por barril, su nivel más alto desde el 24 de julio.

Los futuros del WTI también registraron alzas, hasta ubicarse en torno a US$ 87,83 por barril, un avance de 2,33%.

Trump anuncia una ofensiva para cortar el financiamiento de Irán

El repunte se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en la madrugada de este jueves una ofensiva económica contra Irán para cortar sus vías de financiación y evitar el contrabando de petróleo.

Trump calificó la medida como “la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país” y advirtió que cualquier nación que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar algún tipo de ayuda a Irán enfrentará “tremendas consecuencias económicas”.

La ofensiva contempla cortar las vías utilizadas para eludir las sanciones y mantener flujos financieros hacia la República Islámica, entre ellas el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla.

El anuncio se suma a la tensión que ya mantenía presionado al mercado energético por el bloqueo del estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, y que permanece cerrada desde abril en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Pese al endurecimiento del discurso, Trump también dejó abierta la puerta a que ambos países retomen las negociaciones en algún momento, y aseguró que el tránsito de petroleros por Ormuz se mantiene relativamente fluido pese a las restricciones vigentes.