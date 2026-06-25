Petróleo cae a niveles previos al conflicto en Medio Oriente y retrocede de los US$ 70

Sigue la tendencia bajista del petróleo luego de la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz y el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán para finalizar el conflicto en Medio Oriente.

En ese sentido, los principales índices de crudo siguieron a la baja y durante la jornada alcanzaron niveles previos a la guerra que llevó al petróleo a dispararse hasta cerca de los US$ 120 el barril.

WTI cae a US$ 69,54, su mínimo desde el inicio de la guerra

En concreto, el West Texas Intermediate (WTI) cayó hasta los US$ 69,54, siendo el mínimo para el barril de Texas desde que EE.UU. atacó Irán el 28 de febrero.

Por su parte, el Brent llegó a ceder hasta los US$ 72,58, pero hacia la tarde se moderó en torno a los US$ 75.

Respecto a la fluctuación del crudo, el head of research de XTB, Ignacio Mieres, aseguró que el petróleo ha eliminado todas las alzas generadas desde el inicio de la guerra, con una caída cercana al 40% desde sus máximos recientes, lo que sugiere que el mercado ya no estaría incorporando una prima de riesgo geopolítica.

“Este ajuste responde, en parte, a las conversaciones constructivas entre Estados Unidos e Irán y a la normalización del flujo de buques en el estrecho de Ormuz, donde un factor relevante es que las embarcaciones han vuelto a transitar con sus señales satelitales activadas, lo que refleja una mayor confianza operativa y reduce el temor a interrupciones en el suministro”, agregó.

“El escenario sigue siendo sensible y dependerá de la concreción de un acuerdo definitivo, mientras que los mercados físicos de petróleo continúan mostrando señales de debilidad, especialmente en Asia y Europa”, cerró.