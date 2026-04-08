Negocios petróleo

Petróleo baja más de 20 dólares luego de anuncio de cese al fuego por dos semanas en Medio Oriente

Por Miguel Buksdorf

08.04.2026 / 12:17

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El barril de WTI y Brent rompieron la barrera de los USD $100 por barril, luego de que EE.UU. e Irán acordaran un cese al fuego y la apertura del estrecho de Ormuz por dos semanas.

Este miércoles los mercados reaccionaron positivamente ante el anuncio de Donald Trump de que se llegó a un acuerdo con Irán de cese al fuego por las próximas dos semanas. Asimismo, la negociación incluyó la apertura del estrecho de Ormuz para que funcione con normalidad durante dicho periodo.

A través de la plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que aceptó cancelar el ataque a Irán, al cual le había dado un ultimátum para abrir el estrecho de Ormuz a las 20:00 del martes: “Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la que negociar”.

En concreto, el barril de petróleo WTI, que cerró en USD $112,95 el martes, abrió con una importante baja, cayendo hasta los 91,85 dólares, para luego mantenerse estable en torno a los USD $95.

Por su parte, el crudo de Brent cotizaba 109,27 dólares al cierre del martes, pero se desplomó hasta los USD $90,43 durante horas de la mañana.

Esta caída del crudo de WTI y Brent representa una baja del 16% y 14% respectivamente, fijando el precio de ambos en valores que no se veían desde la semana del 23 de marzo.

¿Cómo reaccionó el IPSA y el dólar al anuncio de Donald Trump?

Tras confirmarse el acuerdo entre EE.UU. e Irán por las próximas dos semanas, el S&P IPSA, que había cerrado en 10.518,40 puntos el martes, se disparó hasta los 10.923,10 puntos a eso de las 9:45. Horas después tuvo una leve baja pero se mantuvo en torno a los 10.850 puntos.

Por su parte, el dólar llegó a caer $28, tras cerrar en $916,80 el martes y cotizar en $888,96 a las 9:00.

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