Desplome del Fondo E: Superintendente de Pensiones asegura que constató una “exposición inconveniente” de las AFP a derivados en abril pasado

Siguen las repercusiones en el mercado nacional luego de que se conociera que las inversiones de las AFP en derivados ligados a las tasas de interés de Estados Unidos registraron una valoración negativa por US$7.700 millones a septiembre, según cifras de la Superintendencia de Pensiones publicadas por Bloomberg. Dicho episodio coincide con una caída acumulada del 10,4% del Fondo E entre enero y septiembre de 2026, el más conservador del sistema.

En medio de los cuestionamientos, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, abordó la exposición asumida por las administradoras y afirmó que, a juicio del regulador, su magnitud resultaba inconveniente para el perfil de riesgo de los fondos.

En conversación con El Mercurio, Cortez fue consultado si es que se equivocaron las AFP en la apuesta que realizaron.

Sobre este punto, aseguró que “las decisiones de inversión son de las administradoras y no me corresponde evaluar la actuación de cada una de ellas. Que una visión sobre las tasas resulte acertada o no es parte de la gestión de fondos de largo plazo. De hecho, durante 2024 y 2025 estas posiciones contribuyeron positivamente a la rentabilidad“.

No obstante, apuntó a que “lo que sí me corresponde mirar es el nivel de riesgo. Cuando llegué a la superintendencia me informaron que la exposición a estos instrumentos había crecido con fuerza y seguía aumentando“.

“A nuestro juicio, era una exposición inconveniente. El problema no era el tipo de inversión, sino su tamaño en relación con el perfil de fondos como el E, que están pensados, en teoría, para ser los más conservadores. La normativa vigente limitaba la exposición nominal neta y no el riesgo efectivo, y ese vacío había que cerrarlo. Y eso fue lo que concretamos”, aseguró el superintendente.

Posteriormente, se le preguntó si el organismo que dirige actuó demasiado tarde para acotar dichos riesgos. Al respecto, aseguró que “no me corresponde calificar la actuación de la superintendencia antes de asumir el cargo. Sí puedo referirme a lo hecho durante mi dirección”.

“Cuando asumí, en abril, observamos que las posiciones seguían creciendo, y a los pocos días aprobamos una modificación del Régimen de Inversión. Primero, detuvimos de inmediato cualquier aumento de estas posiciones. Segundo, fijamos por primera vez un límite máximo de riesgo, tanto de mercado como de liquidez. Tercero, establecimos un calendario de ajuste: la mitad de los excesos debía eliminarse a fines de agosto, y el total en noviembre“, añadió.

En esa misma línea, Cortez subrayó que “ese calendario hizo una gran diferencia. El alza más fuerte de las tasas en Estados Unidos ocurrió en septiembre, cuando el bono a 10 años subió 54 puntos base. Para entonces, la mitad de los excesos ya se había reducido. Si no hubiéramos actuado en abril, el impacto de septiembre habría sido bastante mayor“.

Finalmente, indicó que “cabe reconocer que la superintendencia ya advirtió este riesgo a las AFP en 2024, y en enero de 2025 exigió a sus directorios modificar las políticas de inversión para gestionar el riesgo de derivados según el perfil de cada multifondo y contar con un programa para estas operaciones”.

“Finalmente (quiero) destacar que el nuevo Régimen de Inversión para los Fondos Generacionales publicado por la superintendencia y visado por el Ministerio de Hacienda desincentiva fuertemente el uso de derivados de tasas de interés, por lo que esta situación no debiera presentarse a futuro“, remató el superintendente.