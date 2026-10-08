Papas, lechugas y diésel: Los principales responsables del alza del IPC en septiembre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en septiembre una variación mensual de 0,4%, con lo que acumula un alza de 4,0% en lo que va de 2026 y de 4,1% en los últimos doce meses, según el boletín N°335 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), publicado este 8 de octubre.

El resultado se explica principalmente por el comportamiento de dos de las 13 divisiones que componen la canasta: alimentos y bebidas no alcohólicas, y transporte.

De acuerdo con el INE, ocho de las 13 divisiones aportaron incidencias positivas a la variación mensual, cuatro registraron incidencias negativas y una tuvo incidencia nula. La división con mayor peso en el alza fue alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 0,6% y aportó 0,133 puntos porcentuales (pp.) al IPC general, seguida por transporte, que avanzó 0,9% y contribuyó con 0,122 pp.

En conjunto, el resto de las divisiones con variación positiva sumó 0,219 pp. adicionales.

Papas suben 8,6% y lechugas 10,5%

Dentro de alimentos y bebidas no alcohólicas, nueve de las 15 clases que la componen subieron de precio. La más relevante fue hortalizas, legumbres y tubérculos, con un alza de 4,1%, que incidió en 0,098 pp., seguida de frutas y frutos secos, con un avance de 3,1% y una incidencia de 0,045 pp.

A nivel de productos individuales, el INE destacó las papas, que subieron 8,6%, con una incidencia de 0,027 pp., y las lechugas, que aumentaron 10,5%, con 0,023 pp.

En total, 46 de los 81 productos que integran la división encarecieron en septiembre.

Gasolina sube 2,7% y diésel salta 10,2%

En transporte, el alza mensual de 0,9% estuvo liderada por la clase combustibles para vehículos personales, que subió 3,7% y aportó 0,145 pp., y por transporte de pasajeros por carretera, que avanzó 2,9%, con una incidencia de 0,042 pp.

Entre los productos, la gasolina subió 2,7% y acumula un avance de 20,8% en lo que va del año, mientras que el petróleo diésel registró un alza mensual de 10,2%, con un acumulado de 36,8% en 2026. El transporte aéreo nacional, por su parte, subió 16,3% en el mes, aunque acumula una caída de 3,6% en el año, mientras que el transporte aéreo internacional bajó 18,7% en septiembre, pese a acumular un alza de 5,6% en doce meses.

El suministro de electricidad también contribuyó al alza, con un incremento mensual de 1,6% y una variación acumulada de 2,4% en el año.

En conjunto, la división energía —que agrupa combustibles y electricidad, entre otros ítems— subió 1,9% en septiembre, muy por sobre el IPC general, y fue uno de los principales motores del resultado del mes.

Seguros y servicios financieros registran la mayor caída

El principal contrapeso a estas alzas provino de la división seguros y servicios financieros, que cayó 5,9% en septiembre y restó 0,056 pp. al índice general, la mayor incidencia negativa del mes.

Dentro de esta división, la clase seguros bajó 7,7% mensual y acumula una caída de 11,1% en el año y de 9,7% en doce meses, lo que la convierte en la categoría con mayor variación negativa anual de toda la canasta.

Más allá del resultado puntual de septiembre, el boletín del INE entrega dos indicadores que ayudan a dimensionar qué tan generalizada fue el alza.

El IPC sin volátiles, que excluye los ítems de mayor variabilidad de precios, como combustibles y algunos alimentos frescos, subió 0,3% en el mes, levemente por debajo del IPC general. El IPC sin alimentos y energía, considerado un indicador de inflación subyacente, avanzó solo 0,1%.

La diferencia entre ambos indicadores y el resultado general de 0,4% sugiere que buena parte del movimiento de septiembre se concentró en componentes puntuales, como hortalizas y combustibles, y no en una presión de precios transversal a toda la economía.

Transporte lidera las alzas en doce meses

La mirada a doce meses muestra que la inflación no se distribuye de manera pareja entre las distintas divisiones.

Transporte acumula el alza más alta del último año, con 7,9%, seguida de educación, con 5,8%; restaurantes y alojamiento, con 5,6%; recreación, deportes y cultura, con 5,2%; y salud, con 5,1%.

En el otro extremo, seguros y servicios financieros es la única división con variación negativa en doce meses, con -9,7%, mientras que vestuario y calzado también retrocede en el período, con -3,1%, pese a haber subido 2,3% solo en septiembre.

El acumulado de 4,0% en lo que va de 2026 y de 4,1% en doce meses confirma que la inflación se mantiene por sobre el rango que el Banco Central considera consistente con su meta de 3%.

El gráfico de evolución mensual incluido en el boletín muestra un año con alta variabilidad: tras una contracción en diciembre de 2025, el IPC tuvo meses de fuerte alza —particularmente marzo y abril de 2026, cuando superó el 1% mensual— seguidos de meses más moderados, como junio y julio, antes de repuntar en agosto y septiembre.