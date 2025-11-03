Panaderías caen un 20% en los últimos años: Santiago Centro, Puente Alto y San Bernardo son las más afectadas

El rubro ha enfrentado complicaciones tras el estallido social y la pandemia. Según un estudio de GPS Property, de las 1.500 panaderías que existían en la Región Metropolitana, actualmente funcionan 1.200, lo que representa una caída del 20% en los últimos cinco años.

Las panaderías forman parte de la historia local de distintos barrios y generaciones que han disfrutado de una clásica marraqueta recién horneada. Sin embargo, este tradicional rubro ha enfrentado una importante disminución en los últimos años dentro de la Región Metropolitana.

Según un estudio de GPS Property, antes del estallido social y la crisis sanitaria se registraban cerca de 1.500 panaderías en la capital. Hoy, la cifra bordea las 1.200, lo que representa una caída del 20% en cinco años.

El informe detalla que las manifestaciones de 2019 afectaron a locales ubicados tanto en zonas céntricas como periféricas, “golpeando especialmente a panaderías tradicionales que dependían de la venta diaria y del flujo constante de consumidores”.

Posteriormente, la pandemia y el aumento sostenido en los costos de insumos básicos —como harina, energía y arriendos— acentuaron la crisis del sector. Entre las comunas más impactadas se encuentran Santiago Centro, Puente Alto y San Bernardo, donde “la oferta de panaderías históricas se redujo de manera más visible”.

No obstante, en otras comunas como Ñuñoa y Providencia han surgido nuevos formatos de panadería, que integran pastelería y cafetería en espacios de entre 70 y 120 metros cuadrados, orientados a un público que busca experiencias gastronómicas más completas.

Asimismo, comunas del sector oriente como Las Condes y Vitacura se han posicionado como polos emergentes para el desarrollo de panaderías y cafeterías de alto estándar, enfocadas en la calidad, la innovación en productos y la experiencia de compra.

“Este fenómeno, junto con la consolidación de comunas tradicionales como Santiago, Ñuñoa, Providencia y Puente Alto, abre la posibilidad de una recuperación del mercado con una proyección de crecimiento del 10% en los próximos años, aunque con un perfil distinto al que predominaba antes de 2019”, señala el estudio.

El informe concluye que la panadería sigue siendo un negocio emblemático, pero los últimos años “evidenciaron su vulnerabilidad”, al perderse uno de cada cinco locales en la Región Metropolitana. Sin embargo, el rubro muestra signos de reconversión en comunas como Santiago, Ñuñoa, Providencia, Puente Alto, Las Condes y Vitacura, donde los consumidores valoran la experiencia y la calidad por sobre la simple compra cotidiana.