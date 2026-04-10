Pacheco evita polemizar con Mas y defiende gestión en Codelco: “Detuvimos la caída de producción”

El presidente del directorio de la estatal respondió a los cuestionamientos del ministro de Economía y Minería, defendió los resultados de la empresa y abordó la polémica por la remodelación del edificio corporativo.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, respondió a los cuestionamientos que formuló el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sobre la situación de la estatal, aunque evitó profundizar la controversia. “A mí no me corresponde polemizar con el ministro”, afirmó en conversación con 13C.

La declaración se produjo luego de que Mas calificara como “compleja” la situación productiva y financiera de Codelco, y sostuviera que los problemas conocidos serían solo “la punta del iceberg”. Frente a eso, Pacheco señaló que responderá las inquietudes del Ejecutivo en la próxima junta de accionistas de la estatal, fijada para el 20 de abril.

Consultado por los pendientes de su gestión en la minera, en el marco de un reportaje de Señal DF, el exministro defendió los resultados de la corporación. Según afirmó, en 2025 Codelco fue la empresa con mayores utilidades del país, lo que se tradujo en un aumento de 16% en sus aportes al Fisco, hasta llegar a US$ 1.778 millones.

En esa línea, Pacheco sostuvo que la empresa logró frenar la caída en su producción de cobre. “Yo he señalado con todas sus letras que la caída de producción de Codelco logramos detenerla”, dijo, agregando que la estatal produjo más en 2025 que en 2024 y que en 2026 espera volver a subir ese nivel.

El presidente del directorio también destacó el giro de la compañía hacia el litio tras su alianza con SQM, y afirmó que hoy Codelco mantiene 18 asociaciones con grandes mineras internacionales, entre ellas BHP, Rio Tinto, Anglo American y Freeport.

Respecto de la polémica por la remodelación del edificio corporativo, Pacheco aseguró que se trata de una decisión heredada de la administración anterior. Según explicó, el cambio de fachada fue resuelto el 21 de abril de 2021, antes de que él asumiera la presidencia del directorio el 31 de marzo de 2022.

De acuerdo con su versión, la intervención se originó luego de que se desprendieran láminas de cobre del inmueble y tras un fallo judicial que obligó a la empresa a realizar cambios en la fachada. Pacheco añadió que la primera compañía contratada para ejecutar el proyecto —una firma española— fracasó, por lo que la administración actual debió reformular la iniciativa y hacerse cargo de su continuidad.

En ese contexto, el directivo también apuntó contra su antecesor, Gerardo Jofré, uno de los críticos de la remodelación. “Yo lo llamé para que nos juntáramos, para conversar sobre su experiencia, sobre sus ideas y sobre sus propuestas, y él consideró que no era el momento. Me dijo que me iba a volver a llamar. Nunca me llamó”, afirmó.