Oro cae de los US$ 4.000 a niveles de noviembre y la plata pierde casi 10% en la jornada

El precio del oro cayó este martes bajo los US$ 4.000 la onza por primera vez desde noviembre de 2025. A las 9:00 horas, el metal amarillo operaba en US$ 3.988,17, su nivel más bajo desde el 4 de noviembre del año pasado, cuando cerró en US$ 3.932,09.

La presión proviene de la recuperación del dólar y de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá las tasas de interés elevadas por más tiempo, en parte como consecuencia del conflicto en Medio Oriente.

La plata registró una caída aún más pronunciada, retrocediendo un 9,69% hasta los US$ 55,61 la onza, también en mínimos desde finales de noviembre de 2025, cuando marcó un mínimo intradía en US$ 53,34 la onza.

“El conflicto pasó a ser leído como riesgo inflacionario, no solo político”

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, explicó el movimiento del oro en términos de cómo el mercado está interpretando el conflicto geopolítico: “El oro bajo US$ 4.000 la onza, en niveles no vistos desde noviembre de 2025, refleja que hoy pesan más el dólar fuerte y la expectativa de una Fed más dura que la búsqueda de protección por la guerra”.

“El conflicto dejó de ser leído solo como riesgo político y pasó a ser leído como riesgo inflacionario por energía, lo que empuja las tasas reales, encarece el costo de oportunidad de mantener activos que no pagan intereses y reduce el atractivo del oro“, señaló.

Respecto a la plata, indicó que la caída es más agresiva porque combina el golpe monetario con una mayor sensibilidad al ciclo industrial y con ventas para cubrir pérdidas en otras posiciones.

“Especialmente tras la corrección en tecnología. Por eso la señal no es solamente debilidad de metales, sino que es una repricing de todo el bloque de activos que había subido con liquidez abundante, tasas esperadas más bajas y demanda de cobertura”, agregó.

Oro y plata podrían seguir bajo presión mientras el dólar se mantenga firme

De cara a los próximos movimientos, la analista advirtió que, mientras el dólar se mantenga firme y el mercado siga aumentando la probabilidad de alzas de tasas en Estados Unidos, el oro y la plata podrían seguir bajo presión.

No obstante, señaló que una estabilización en el sector tecnológico o una postura menos restrictiva de la Fed podría devolver algo de soporte a ambos metales.