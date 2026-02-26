NVIDIA cierra el año fiscal 2026 con beneficios de más de US$120 billones

La empresa más valiosa del mundo dio a conocer su reporte financiero del cuarto trimestre del 2025, reportando un beneficio 65 % mayor que el año fiscal anterior.

Sorpresa volvió a generar la compañía fabricante de chips, NVIDIA, tras publicar sus estados financieros del cuarto y último trimestre del año fiscal del 2026 (va adelantado un año respecto al calendario natural), en el que reportó un beneficio de 120.067 millones de dólares, un 65% más que el último trimestre fiscal del 2025.

En específico, los ingresos trimestrales fueron cifrados en $68,1 billones de dólares, un 20% más que el tercer trimestre fiscal 2026, un 94% más que el mismo trimestre fiscal del 2024, lo que significó un 73% más en ingresos. Con esto, los ingresos acumulados de NVIDIA alcanzaron cifras récord, al ser de US$ 215,9 billones.

Los centros de datos de inteligencia artificial dieron que hablar por sus altos ingresos, ya que estos fueron de 193.737 millones de dólares, este monto se multiplicó por 13 cuando apareció ChatGPT el año 2022.

El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, señaló que la demanda de computación está creciendo exponencialmente: “La adopción de los agentes por parte de las empresas está disparándose por las nubes. Nuestros clientes están corriendo a invertir en computación de IA”.

Además, en entrevista con CNBC, el CEO de la compañía aseguró que “los mercados se equivocaron” al creer que la IA sería una amenaza para las empresas de software.

“Los agentes de IA no reemplazarán estas herramientas de software, sino que las utilizarán en su lugar (…) herramientas que usamos hoy, ya sea Cadence o Sinopsis o ServiceNow o SAP existen por una razón fundamental y esta IA agente será un software inteligente que las usará en nuestro nombre y nos ayudará a ser más productivos”, afirmó.

¿Qué viene para NVIDIA el año fiscal 2027?

Según las proyecciones de la compañía, esperan que durante el primer trimestre fiscal del 2027 (primer trimestre natural del 2026), los ingresos ronden entre los US$76.440 billones y US$79.560 billones, sin contar los ingresos por computación de centros de datos procedentes de China.

Además, desde la empresa fabricadora de chips detallaron que para este primer trimestre fiscal 2027 esperan:

Márgenes brutos GAAP y no GAAP del 74,9 % y del 75,0 %, respectivamente, con un margen de error de ±50 puntos básicos, incluyendo un impacto del 0,1 % por gastos de compensación basados en acciones.

Gastos operativos GAAP y no GAAP de aproximadamente 7700 millones de dólares y 7500 millones de dólares, respectivamente, incluyendo 1900 millones de dólares de gastos de compensación basados en acciones.

De esta manera, NVIDIA sigue consolidada como la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado de 4.506 billones de dólares.