Nueva oferta hostil de Paramount a Warner Bros. Discovery: Larry Ellison respalda con $40 mil millones de su propio dinero

El presidente ejecutivo de Oracle, padre del CEO de Paramount, anunció que garantizará personalmente US$ 40.400 millones para la oferta de compra de Warner Bros. Discovery.

(CNN) – Paramount ha reforzado su oferta de adquisición de Warner Bros. Discovery, al anunciar este lunes que Larry Ellison garantizará personalmente las decenas de miles de millones de dólares para financiar la transacción. La familia Ellison también permitirá que los accionistas examinen las finanzas del fideicomiso familiar.

El consejo de administración de Warner Bros. ha rechazado la oferta de Paramount en varias ocasiones, optando en cambio por una oferta de Netflix, que, según WBD, la empresa matriz de CNN, es más ventajosa. El consejo también afirmó que Paramount ha tergiversado información ante los accionistas de WBD, poniendo en duda la legitimidad de la financiación propuesta, que calificó de “ilusoria”.

Para contrarrestar esta crítica, Paramount anunció que el fundador de Oracle, Larry Ellison, padre del CEO de Paramount, David Ellison, garantizará los US$ 40.400 millones de capital para financiar la operación. Se trata de una garantía considerable que compromete a Larry Ellison a responder con aproximadamente una sexta parte de su patrimonio neto si el acuerdo fracasa.

Larry Ellison también accedió a no revocar su fideicomiso familiar, lo que podría haber complicado la posible financiación del acuerdo, y Paramount publicó documentos que confirman que el fideicomiso posee 1.160 millones de acciones de Oracle, un hecho que el consejo de WBD había puesto en duda.

Paramount también aumentó su penalización por ruptura del acuerdo de US$ 5.000 millones a US$ 5.800 millones, igualando el pago prometido por Netflix a los accionistas de Warner Bros. Discovery en caso de que el acuerdo no se concrete.

Un aspecto de la oferta de Paramount que no ha cambiado: su valor total.

Paramount ofreció US$ 30 por acción de WBD, incluyendo CNN y el resto de sus canales de cable. Netflix ofreció US$ 27,75 por acción de Warner Bros. y HBO. Sin embargo, Netflix y WBD argumentan que los planes para escindir los activos de cable aumentarán el valor total de esas cadenas y, en conjunto, valorarán la compañía más que el acuerdo de Paramount.

Se espera que el consejo de administración de WBD responda a la oferta revisada de Paramount. Dado que los cambios abordan algunas, pero no todas, las preocupaciones de WBD, no está claro que el consejo cambie de opinión. Pero los accionistas también tienen voz y voto, y la naturaleza hostil de la oferta de Paramount significa que los propietarios de acciones de WBD podrían rechazar la recomendación del consejo de administración.

La oferta de Paramount está financiada en gran parte por las familias reales de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi, y el consejo de administración de WBD ha expresado su preocupación por el hecho de que Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo, necesite tanta ayuda para financiar la operación.

Paramount ha declarado que cuenta con una financiación sólida, y David Ellison ha calificado públicamente de “absurdo” que WBD cuestione la solvencia de los inversores que respaldan el acuerdo.

Las acciones de WBD (WBD) subieron un 4% este lunes. Las acciones de Paramount (PSKY) subieron un 3% y las de Netflix (NFLX) se mantuvieron sin cambios.