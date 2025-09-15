“No tiene ningún título universitario y ninguna capacidad de análisis”: Economista Klaus Schmidt-Hebbel critica duramente a Gabriel Boric por disputa con Banco Central

En concreto, el Mandatario abordó las conclusiones del Informe de Política Monetaria (IpoM) respecto al empleo en Chile.

El reconocido economista, Klaus Schmidt-Hebbel, realizó un duro cuestionamiento al Presidente de la República, Gabriel Boric por la disputa con el Banco Central a raíz del sueldo mínimo y el desempleo.

En concreto, el Mandatario abordó las conclusiones del Informe de Política Monetaria (IpoM) respecto al empleo en Chile. Esto luego que el Banco Central apuntara a que parte del desempleo dice relación con “consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo y su relación con el desempleo”.

En esa línea, el Jefe de Estado aseguró que “es una cuestión totalmente debatible, que me parece legítimo poner en el debate”.

Palabras que no cayeron nada de bien a Schmidt-Hebbel, quien realizó duros cuestionamientos al Presidente Boric.

“Yo entiendo que el Ministro de Hacienda se involucre en la discusión y lo plantee como una visión distinta, pero cuando sale el Presidente de la República a criticar ese estudio y diciendo que la demanda por trabajo tiene pendiente positiva;es decir, las empresas cuando les sube el salario mínimo contratan a más trabajadores que antes, él se mete a una discusión técnica respecto a la cual él no tiene ninguna ventaja comparativa, no tiene ningún título universitario y ninguna capacidad de análisis al respecto”, aseguró el economista en exclusiva a CNN Chile.