Navidad 2025: Presupuesto promedia 7 regalos por hogar y $17.746 por regalo, según la CNC

Noviembre está por terminar y comienza uno de los meses más esperados por los niños: la Navidad y sus peticiones al Viejito Pascuero. Sin embargo, para muchas familias también aparece la otra cara de esta fecha: un período que puede estresar los bolsillos debido a los distintos gastos, desde la preparación de la cena hasta la compra de regalos.

Según los resultados de la Encuesta de Navidad de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), aplicada a 682 personas en Santiago y regiones, el 88% declaró que realizará compras navideñas, mientras que un 12% afirma que no lo hará.

Entre quienes no comprarán, el 83% lo atribuyó a la compleja situación económica o al desempleo, una cifra superior a la registrada en 2024. A esto se suma un 10% que sostuvo que generalmente no realiza regalos en Navidad y un 6% que simplemente no celebra esta festividad.

El estudio muestra que prevalece un consumidor más moderado en sus decisiones:

Un 38% comprará menos que en 2024.

Un 36% reducirá su gasto en regalos.

Esto está influido principalmente por factores como la inflación, el desempleo y el deterioro de la economía familiar.

En cuanto al presupuesto, este se mantiene en niveles similares al año anterior, con un promedio de $124.000 por persona, una media de 7 regalos por hogar y un gasto aproximado de $17.746 por obsequio.

Las categorías más demandadas son vestuario, belleza, juguetes y accesorios, mientras que los productos de mayor valor, como tecnología y electrodomésticos, presentan una baja penetración y una fuerte segmentación según nivel socioeconómico.

En relación con la cena de Navidad, el 58% de los encuestados indicó que realizará gastos para esta celebración. Además, un 55% señaló que su presupuesto se ubicará entre los $30.000 y $60.000, sin registrar mayores variaciones en comparación con el año anterior.

Respecto al número de personas, el 39% indicó que la cena será para grupos de entre 3 y 4 personas, mientras que un 30% detalló que será para entre 5 y 6 personas.

A partir de estos datos, se evidencia que quienes incurren en gastos para la cena navideña destinan en promedio $45.000, para un grupo estimado de 5,5 personas por hogar.

Comportamiento de compra: Entre lo presencial y lo digital

El estudio también revela que se mantiene un comportamiento híbrido en las compras:

El 49% combinará canales físicos y digitales.

Los segmentos C3 y D dependen más del comercio presencial.

El uso exclusivo del canal online se concentra principalmente en los grupos ABC1 y C2, así como en los consumidores más jóvenes.

A esto se suma que 7 de cada 10 personas adelantarán sus compras, impulsadas por las promociones de noviembre y una mayor búsqueda de ofertas y descuentos.

Los centros comerciales se mantienen como el principal punto de compra, con una preferencia del 75%, y son percibidos además como los espacios más seguros por un 64% de los encuestados.

La seguridad continúa siendo un factor clave: Un 52% afirma haber modificado sus hábitos de compra por temor a la delincuencia, ya sea evitando ciertos barrios o restringiendo los horarios en que salen a comprar.