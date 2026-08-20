El nuevo MSCI IPSA suma a Pampa Investments y llega a 31 acciones

La Bolsa de Santiago confirmó este 20 de agosto la composición del nuevo MSCI IPSA, que comenzará a regir el mercado accionario chileno desde el 1 de septiembre bajo la administración de MSCI.

El selectivo quedó compuesto por 31 emisores, uno más que las 30 acciones que integran el IPSA vigente.

La única novedad en la nómina es el ingreso de Pampa Investments, la sociedad que hasta junio se llamaba Oro Blanco y a través de la cual el grupo ligado al empresario Julio Ponce Lerou participa en SQM.

La compañía, que hoy lidera su hija, Francisca Ponce, no forma parte del IPSA actual y se incorpora directamente en la composición inicial del índice bajo la nueva metodología.

Las restantes 30 acciones del actual IPSA se mantienen en el nuevo MSCI IPSA, que además incluye a Banco de Crédito e Inversiones, Banco Itaú Chile, Cencosud Shopping, Compañías CMPC, Enel Chile, Falabella, Inversiones Aguas Metropolitanas, Inversiones La Construcción, Parque Arauco, Quiñenco, SalfaCorp y SQM, entre otras.

El ingreso de Pampa Investments se produce en paralelo con la incorporación de la sociedad al MSCI IGPA, el índice general del mercado, que quedó compuesto por 50 emisores y que también pasa a ser administrado por MSCI desde septiembre.

En ese índice más amplio, la compañía comparte nómina con otras sociedades de inversión como Antarchile, Invercap y Quiñenco, además de nombres que no forman parte del IPSA, como Bicecorp, Sonda o Clínica Las Condes.

Chile migra a MSCI, en línea con Colombia y Perú

El cambio se enmarca en la migración de administrador de los índices bursátiles chilenos, que hasta ahora dependían de S&P Dow Jones Indices y desde septiembre pasan a MSCI, en línea con la metodología que ya aplican los mercados de Colombia y Perú dentro de nuam.

Con la nueva metodología, el IPSA deja además de tener un número fijo de componentes, en adelante, la cifra podrá variar en cada revisión según los criterios de tamaño y liquidez que aplique MSCI, cuyas revisiones pasarán de ser semestrales a trimestrales.

Las acciones incorporadas al nuevo IPSA reciben también nuevos tickers de referencia para plataformas internacionales.

Los índices estarán disponibles en Bloomberg bajo los códigos MXIPSAGC y MXIPSAPC para el IPSA, y MXIGPAGC y MXIGPAPC para el IGPA, además de sus equivalentes en LSEG, lo que facilita el seguimiento de la nueva composición por parte de inversionistas institucionales.