Morosidad bancaria sube de forma sostenida en junio y cartera vencida supera los US$ 5.700 millones

La morosidad de la banca chilena registró un aumento sostenido durante el primer semestre de 2026, según cálculos en base a cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El indicador, que mide la proporción de la cartera vencida sobre el total de colocaciones, pasó de 2,00% en enero a 2,21% en junio.

El aumento se explica tanto por el crecimiento de las colocaciones totales del sistema bancario, que subieron de US$ 251.960 millones en enero a US$ 259.892 millones en junio, como por un incremento más pronunciado de la cartera vencida, que pasó de US$ 5.033 millones a US$ 5.744 millones en el mismo período.

La trayectoria mensual muestra un deterioro prácticamente ininterrumpido. La morosidad se ubicó en 2,04% en febrero, 2,11% en marzo, 2,12% en abril y alcanzó su punto más alto en mayo, con 2,22%, antes de moderarse levemente hasta 2,21% en junio.

O’Higgins registra el mayor deterioro regional del semestre

A nivel regional, la Región de O’Higgins registró el mayor deterioro del semestre, con un alza de 0,45 puntos porcentuales en su morosidad, hasta llegar a 2,55% en junio, sobre una cartera vencida de US$ 119 millones.

Le siguió el Maule, con un aumento de 0,39 puntos porcentuales, hasta 2,21%.

La Región Metropolitana, que concentra la mayor parte de las colocaciones del país con US$ 192.221 millones en junio, equivalentes a cerca del 74% del total nacional, también mostró un aumento relevante, de 0,23 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 2,27%, por sobre el promedio del país.

En contraste, solo tres regiones registraron una mejora en su nivel de morosidad durante el período. Tarapacá tuvo la mayor baja, con una reducción de 0,08 puntos porcentuales, seguida por Aysén, con 0,07 puntos, y Arica y Parinacota, con 0,04 puntos.

Coquimbo mantiene la morosidad más alta del país

La Región de Coquimbo se mantuvo como la que registra la morosidad más alta del país durante todo el semestre. El indicador pasó de 2,74% en enero a 2,90% en junio, con una cartera vencida que en el último mes alcanzó los US$ 160 millones sobre un total de colocaciones de US$ 5.503 millones.

En el otro extremo, la Región de Los Ríos exhibió los niveles de morosidad más bajos del país en la mayoría de los meses analizados, aunque también registró un alza de 0,21 puntos porcentuales entre enero y junio, hasta ubicarse en 1,59%, con una cartera vencida de US$ 31 millones.