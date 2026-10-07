Minuta de la Fed revela que “la mayoría” de sus autoridades espera un nuevo aumento de tasas en 2026

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), presidida por Kevin Warsh, publicó este miércoles la minuta de su reunión de política monetaria del 15 y 16 de septiembre, en la que detalló por primera vez los argumentos internos detrás de la decisión, ya conocida, de elevar su tasa de referencia en 25 puntos base, hasta un rango de 3,75% a 4%.

El documento confirma además que el organismo ya proyecta un nuevo ajuste al alza antes de que termine el año.

“Respecto de las perspectivas de política monetaria más allá de esta reunión, la mayoría de los participantes evaluó que otro incremento en el rango objetivo de la tasa de fondos federales probablemente sería apropiado hacia fin de año”, señala la minuta.

El comité fue cuidadoso, eso sí, en no comprometerse de forma automática y añadió que los integrantes “abordan cada reunión con la mente abierta, y que las decisiones en reuniones futuras dependerán de la información que se vaya conociendo y sus implicancias para las perspectivas y el balance de riesgos”.

Algunos miembros plantearon un camino de tasas más alto

El texto revela también que, durante la discusión, un grupo de participantes fue más allá y planteó la necesidad de un ajuste más profundo que el que finalmente se aprobó.

“Algunos participantes vieron necesario un camino más alto para el rango objetivo basándose en sus perspectivas más probables, más que en consideraciones de gestión de riesgo”, indica la minuta.

A su vez, algunos miembros dijeron haber revisado al alza su estimación de la tasa neutral, lo que sustentaría una postura monetaria menos expansiva de lo pensado hasta ahora.

El diagnóstico que explica esa inclinación hacia nuevas alzas combina una inflación que no cede con una economía que sigue firme. Según el staff de la Fed, la inflación medida por el índice de gasto en consumo personal (PCE) subió a 3,8% interanual en agosto, impulsada por un repunte en los precios de la energía tras dos meses de caídas.

La inflación subyacente se mantuvo en 3,4%. El desempleo, en tanto, bajó a 4,1% en julio y agosto, con una creación de empleo que se aceleró notablemente en el último mes.

Inflación llegaría a la meta de 2% recién en 2029

Las propias autoridades del banco central proyectaron que la inflación recién convergería a la meta de 2% en 2029, y que su pronóstico para el período 2026-2028 quedó algo más alto que el preparado para la reunión de julio.

En paralelo, la Fed elevó su proyección de crecimiento del PIB, al esperar que la actividad se acelere en la segunda mitad de este año y supere el potencial hasta 2028, apoyada en una fuerte inversión empresarial y un consumo sólido.

El factor geopolítico aparece de forma reiterada en la minuta como uno de los motores centrales de esa presión de precios. Asimismo, atribuyeron buena parte del aumento de la inflación “a los efectos de las alzas arancelarias previas, los mayores costos de energía e insumos derivados de los desarrollos geopolíticos, y un aumento en los precios de bienes de consumo relacionados con tecnología asociados al desarrollo de la inteligencia artificial”.

Varios participantes advirtieron que, mientras más tiempo se mantenga ese escenario, mayor será el riesgo de que la presión se vuelva más persistente.

“Muchos participantes evaluaron que, mientras más tiempo permanezcan elevados los precios de la energía, mayor será el riesgo de que los aumentos de costos en ciertos sectores deriven en presiones de precios más amplias”.

Algunos miembros plantearon además su preocupación de que, tras más de cinco años con una inflación por sobre la meta de 2%, los precios elevados comiencen a afectar las expectativas de inflación y las decisiones de fijación de salarios y precios, un riesgo que, según la minuta, refuerza los argumentos para no detener el ciclo de alzas.

Fed ve riesgos laborales más equilibrados

Pese a esa determinación por contener la inflación, el comité reconoció que los riesgos para el mercado laboral se mantienen relativamente controlados, lo que en la práctica le da más margen para seguir subiendo tasas sin temer un daño significativo al empleo.

“Casi todos los participantes evaluaron que, si bien los riesgos de inflación estaban sesgados al alza, los riesgos para el mercado laboral habían disminuido y ahora estaban ampliamente equilibrados”, señala la minuta.

La decisión de septiembre fue unánime, con los 12 miembros votantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a favor, entre ellos el propio Warsh, el vicepresidente John C. Williams y Jerome Powell, quien participó como miembro del comité.

El comunicado posterior a esa reunión, incluido en la minuta, resume el mensaje que la Fed quiso transmitir entonces al mercado: “La inflación permanece elevada. La acción de política de hoy apoyará un retorno más oportuno a la meta de 2% del Comité. El Comité entregará estabilidad de precios”.

La próxima reunión del organismo está fijada para el 27 y 28 de octubre de 2026.