Las claves de las protestas en Francia: ¿Qué demandan los estudiantes y cómo ha respondido el Gobierno?

París (CNN) — El Gobierno de Francia ha decidido cambiar de estrategia luego de una respuesta desproporcionada a las protestas estudiantiles que azotaron Francia.

Se ha prohibido a la Policía el uso de granadas aturdidoras después de que a un estudiante le volaran la mano a principios de semana, y se han comprometido escuchar más atentamente las demandas de los manifestantes.

Pero con cientos de escuelas aún bloqueadas y llamados a más protestas, ¿será suficiente?

¿Qué dijo el Gobierno?

“Empatía” y un poco más de “pedagogía” es lo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, exigió a las fuerzas policiales que se enfrentan a los estudiantes manifestantes, según declaró el ministro del Interior, Laurent Nunez, tras una jornada masiva de protestas el martes.

“El presidente recordó la necesidad de mantener el orden, intervenir cada vez que haya violencia grave, al tiempo que nos pidió que actuáramos con la mayor proporcionalidad”, dijo Nunez a la emisora ​​de radio RTL este miércoles, después de una reunión ministerial de emergencia.

Nunez, exjefe de la Policía de París, dijo que había ordenado a las fuerzas de seguridad que se abstuvieran de usar el tipo de granada aturdidora relacionada con la pérdida de una de las manos de un adolescente durante las protestas del lunes.

“No tratamos un movimiento de estudiantes de secundaria de la misma manera que tratamos un movimiento de adultos”, dijo Nunez.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, les comunicó el martes a los legisladores que los institutos sustituirían las clases hasta el final de la semana por un “periodo de democracia interna” para expresar quejas y debatir soluciones.

Si bien rechazó cualquier insinuación de represión policial, Lecornu condenó la violencia marginal en las protestas, que el martes transcurrieron mayoritariamente de forma pacífica, a pesar de las dramáticas escenas que dominaron la cobertura mediática. Lecornu tiene previsto dirigirse a la nación francesa este miércoles por la noche.

Nunez, exjefe de la Policía de París, dijo que había ordenado a las fuerzas de seguridad que se abstuvieran de usar el tipo de granada aturdidora relacionada con la pérdida de una de las manos de un adolescente durante las protestas del lunes.

“No tratamos un movimiento de estudiantes de secundaria de la misma manera que tratamos un movimiento de adultos”, dijo Nunez.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, les comunicó el martes a los legisladores que los institutos sustituirían las clases hasta el final de la semana por un “periodo de democracia interna” para expresar quejas y debatir soluciones.

Si bien rechazó cualquier insinuación de represión policial, Lecornu condenó la violencia marginal en las protestas, que el martes transcurrieron mayoritariamente de forma pacífica, a pesar de las dramáticas escenas que dominaron la cobertura mediática. Lecornu tiene previsto dirigirse a la nación francesa este miércoles por la noche.

La propuesta de diálogo es una táctica habitual de Macron, quien históricamente ha favorecido los intentos de integrar el debate público en la formulación de políticas. Su Gobierno intentó apaciguar las protestas de los Chalecos Amarillos con una campaña de diálogo similar en 2019.

Mientras tanto, los investigadores internos de la Policía han abierto 18 investigaciones sobre la conducta de los agentes durante las protestas, dijo Nunez, y agregó que examinarán la proporcionalidad de las acciones policiales. Las fuerzas policiales “están ahí para proteger a los estudiantes de secundaria”, afirmó.

¿Están empeorando las protestas?

El miércoles, más de 500 instituciones educativas debían cerrar parcial o totalmente debido a los bloqueos, lo que representa una disminución del 41% con respecto al martes, según el Ministerio de Educación. Esto deja un 86% de las escuelas abiertas, agregó el ministerio. Según el Ministerio del Interior, 488 personas fueron detenidas el martes en relación con las protestas en las escuelas secundarias.

Las acciones de bloqueo estudiantil de este miércoles representaron solo una pequeña parte de los cientos de miles de personas que marcharon con sindicatos el martes en apoyo a los estudiantes en toda Francia. Sin embargo, el hecho de que las protestas continúen día tras día es una muestra del resentimiento que existe entre los estudiantes.

Los sindicatos estudiantiles han convocado una jornada de protestas para el 17 de octubre y cinco importantes sindicatos de docentes han anunciado que irán a la huelga el jueves en solidaridad con sus estudiantes, sin que haya indicios de que los bloqueos escolares vayan a cesar mientras tanto.

¿Qué quieren los estudiantes?

Más profesores, clases con menos alumnos y edificios mejor adaptados al clima son las demandas más comunes de los estudiantes de secundaria que protestan.

Los líderes estudiantiles, que representan a algunos de los jóvenes que protestan, también han pedido una inversión de 10.000 millones de euros (US$ 11.200 millones) en la educación secundaria y universitaria.

Una lista de 10 propuestas elaborada por los sindicatos estudiantiles incluía replantear la carga de trabajo de los estudiantes, poner fin a un controvertido sistema de admisión universitaria, acabar con la violencia policial contra los estudiantes y crear más alojamiento para estudiantes.

Sabrine Kharbach, portavoz de la federación de estudiantes sindicalizados, L’Union Étudiante, declaró a BFMTV que los bloqueos continuarían hasta que se cumplieran sus demandas.

Anaïs Ella, portavoz de Les Lycéens, una asociación estudiantil, declaró a CNN que Lecornu no atendió las demandas planteadas por los sindicatos estudiantiles.

Afirmó que algunas de las propuestas del primer ministro, como cubrir las plazas docentes en los cursos de último año, eran “fundamentales para el sistema educativo”. Añadió que el dinero resolvería algunas de sus demandas, pero que era necesario un cambio radical en las relaciones entre el Gobierno y los estudiantes.

“Somos los más directamente afectados por el sistema educativo nacional, y sin embargo, no se nos escucha”, añadió.

Desde el fin de semana, se han producido esfuerzos coordinados entre los estudiantes para rechazar la violencia que ha empañado las protestas.

El estudiante Angelo Via, de 19 años, quien protestó en la calle el martes, declaró a CNN que sentía una gran impotencia ante la violencia policial, a pesar de que muchos estudiantes protestaban pacíficamente. Espera que las protestas provoquen un cambio radical, especialmente en lo que respecta a los presupuestos educativos.

¿Qué sigue?

En Francia, la decisión del ministro del Interior de prohibir un tipo de granada policial será recibida con alivio, ya que las heridas sufridas por algunos adolescentes manifestantes han desatado una gran conmoción. Sin embargo, la propuesta de abrir un periodo de debate ha sido recibida con escepticismo en algunos sectores.

El principal sindicato de directores de centros educativos, SNPDEN-UNSA, afirmó que el único día reservado para los debates era insuficiente para abordar los problemas en profundidad.

Nicolas Bonnet, secretario nacional del sindicato, declaró a BFMTV que “para salir de esta crisis se necesitaba algo más que un simple período de consulta”.

En Francia se rumorea que estas protestas podrían transformarse en otro movimiento de los Chalecos Amarillos, que carecía de líderes, tuvo alcance nacional y unificó un amplio abanico de reivindicaciones.

Imitando las violentas protestas que se prolongaron durante meses —las más largas de la historia de Francia— y que sacudieron el primer mandato de Macron, estudiantes y periodistas ya han comenzado a referirse a la próxima jornada de protestas, prevista para el jueves, como el “Acto IV”.

Con información de Lucie Lepellec y Lisa Courbebaisse, de CNN.