Miami conmemora el tercer aniversario del 7 de octubre con testimonios de sobrevivientes

Sobrevivientes del ataque de Hamás contra Israel compartieron sus testimonios en el Memorial del Holocausto de Miami Beach, acompañados por sobrevivientes del Holocausto, durante la conmemoración del tercer aniversario de los hechos.

La jornada incluyó la lectura de nombres de las víctimas, el encendido de velas y actividades de memoria abiertas a la comunidad.

El ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por Hamás y otros grupos armados, dejó alrededor de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, según cifras israelíes recogidas por Reuters. Entre los asesinados hubo 46 ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La fecha también fue recordada en otros países. En Israel se realizaron ceremonias en comunidades atacadas, como Kfar Aza; en Londres, organizaciones judías convocaron una vigilia, mientras que en Berlín se desarrolló un acto en la plaza Bebelplatz.

El aniversario se produce tras tres años de conflicto. La ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 74.000 palestinos muertos, según las autoridades sanitarias del territorio citadas por Reuters.