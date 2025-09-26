Ministro Grau responde a Matthei y llama a discutir el Presupuesto 2026 “seriamente” en el Congreso

La abanderada presidencial de la derecha condicionó la discusión del Presupuesto 2026 porque el Gobierno estaría entregando cifras "mentirosas" respecto a la deuda pública.

El Ministerio de Hacienda respondió a las declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien acusó al Gobierno de “chutear” pagos de deuda pública para la siguiente administración y de entregar cifras “mentirosas”, por lo que condicionó la tramitación del Presupuesto 2026.

La abanderada, además, dijo que habría deudas en los Ministerios de Vivienda y Obras Públicas, lo que pasaría a llevar el Presupuesto.

En ese sentido, el ministro Nicolás Grau descartó irregularidades y afirmó que “en los últimos días se han transmitido una serie de informaciones que son incorrectas, a veces falsas, a veces que expresan confusiones. Por ejemplo, se ha dicho que el Banco Estado le estaría prestando al Ministerio de Vivienda. Esto no es así”.

Y explicó que “lo que ocurre y que probablemente explica la confusión es que Banco Estado le presta a empresas que son constructoras de vivienda social ¿Y por qué hace esto? Porque aquello le permite adelantar pagos a una buena tasa de interés y esta figura, este mecanismo financiero se llama confirming y es un mecanismo que existe desde el 2011. Es decir, es algo positivo para el desarrollo de vivienda social y que no fue creado por este gobierno”.

De ese modo, la autoridad afirmó que este martes se ingresará en el Congreso el Presupuesto 2026, “la ley más importante de la República, que va a ser discutida de manera transparente, con cifras por supuesto que han sido bien diseñadas, bien conversadas y de acuerdo a nuestra legislación vigente”.

En esa línea, invitó a tramitar la ley con seriedad.

El Presupuesto “es un momento muy importante para el país. Nuestra invitación es que lo podamos discutir seriamente en el Congreso, donde todas las instituciones, incluyendo por ejemplo el Consejo Fiscal Autónomo, puedan dar su opinión y de esa manera tengamos un debate informado y a la altura de las necesidades de las y los chilenos”.