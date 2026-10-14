Ministerio de Minería convoca a mesa transversal por la seguridad en faenas tras accidentes fatales

El Ministerio de Minería convocó este miércoles a una Mesa por la Seguridad Minera, instancia que se realizará este viernes y que reunirá a representantes de los trabajadores, ejecutivos de las empresas operadoras, gremios, parlamentarios y al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

La convocatoria responde de manera urgente a la serie de accidentes fatales registrados en distintas faenas del país durante las últimas semanas.

El objetivo de este espacio de diálogo es impulsar acciones concretas para reforzar la seguridad minera y avanzar en la implementación de las normativas vigentes, con la meta de cero fatalidades en la industria.

Según el ministerio, la experiencia en terreno confirma que la prevención efectiva se construye en el frente de trabajo, lo que exige reforzar la cultura de seguridad en todos los niveles, desde los directorios hasta el último trabajador en faena.

Gobierno convoca mesa para acordar medidas de seguridad

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expresó su preocupación por la seguidilla de siniestros y llamó a una reflexión profunda a todos los actores de la industria: “Cada vida perdida en una faena minera nos golpea a todos. No podemos normalizar que un trabajador salga de su hogar para aportar al desarrollo del país y no regrese con su familia. Estos accidentes nos obligan a examinar con total transparencia qué ha fallado y qué medidas urgentes tenemos que adoptar”.

El subsecretario de Minería, Álvaro González, señaló que la mesa “no será para diagnósticos pasivos, sino para acordar acciones preventivas y operativas para el resguardo de nuestros trabajadores”.

Asimismo, agregó que la seguridad minera “debe ser una realidad diaria que involucre empresas, trabajadores, proveedores, mutuales y organismos fiscalizadores”.

Sernageomin intensificará fiscalización y activará comités regionales

El director nacional (S) de Sernageomin, Mauricio Lorca, afirmó que el servicio intensificará la fiscalización, reforzará su despliegue en regiones y solicitará a las compañías y faenas mineras la presentación de medidas concretas, con responsables definidos y plazos verificables, para fortalecer el control de los riesgos críticos.

Entre las medidas anunciadas por Sernageomin, las Direcciones Regionales activarán en un plazo máximo de siete días hábiles los Comités Regionales de Seguridad Minera (CORESEMIN), que articularán a expertos en prevención, comités paritarios y gremios en torno a un plan de contención de fatalidades.

Además, cada turno y jornada laboral en las faenas del país deberá iniciarse con un bloque dedicado a la seguridad, la identificación de peligros y la verificación de las barreras críticas en el entorno de trabajo.

En zonas con menor densidad de faenas, como la región de Tarapacá y la zona austral, los equipos técnicos del servicio enfocarán su acción en fiscalizaciones exhaustivas no programadas y en reuniones directas con jefaturas de mina y encargados de prevención de riesgos.

Sernageomin también continuará aplicando la paralización preventiva inmediata de cualquier área, equipo o faena donde se constate peligro inminente para las personas.